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Зинченко не помог обыграть бывшую команду: "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

28 января 2023 08:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Александр Зинченко и Арсенал потерпели поражение в Кубке Англии
Команда Пепа Гвардиолы продолжит борьбу за престижный трофей
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" выбыл из розыгрыша Кубка Англии. Команда Микеля Артеты снова не смогла сохранить ворота в неприкосновенности в поединке против "Манчестер Сити". 

В последние годы "горожане" регулярно обыгрывают "канониров", сообщает портал Новини.LIVE

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Поздно вечером в пятницу, 27 января, состоялся один из матчей 1/8 Кубка Англии по футболу. "Манчестер Сити" на своем поле с минимальным счетом обыграл "Арсенал". Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно идут к финалу турнира — на прошлой стадии Кубка Англии они разгромили "Челси" со счетом 4:0. А команда Микеля Артеты сосредоточится на чемпионате Англии. 

Фиаско "канониров"

"Арсенал" долго сопротивлялся в этом поединке, но на 64-й минуте Альварес пробил в штангу ворот Тернера. Грилиш выиграл подбор, увел за собой защитников и сделал точную передачу Натану Аке, который нанес точный удар в угол ворот соперника. 

 

"Манчестер Сити" обыгрывал "Арсенал" в 13 из 14 последних поединков. "Канониры" так и не научились противостоять "горожанам". В следующий раз эти соперники встретятся уже совсем скоро — 15 февраля они проведут поединок в рамках Премьер-лиги. Победа лондонцев может стать ярким подтверждением их чемпионских амбиций. 

"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 1:0 (0:0) 

Гол: Аке, 64 

"Манчестер Сити": Ортега — Стоунз (Лапорт, 45+2), Аканджи, Аке — Льюис (Уокер, 58), Эрнандес — Марез (Альварес, 58), Де Брюйне (Силва, 75), Гюндоган, Грилиш — Холанд. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

"Арсенал": Тернер — Тирни (Зинченко, 66), Магальянс, Холдинг (Салиба, 46), Томиясу — Джака, Парти (Локонга, 46), Виейра — Троссард (Мартинелли, 66), Нкетиа, Сака (Эдегор, 74). 

Тренер: Микель Артета. 

Напомним, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству "ПСЖ" с просьбой подписать португальского футболиста Бернарду Силву. 

Тем временем невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.

А вратарь сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время все же покинет мадридский "Реал". Чемпионы Испании стремятся обеспечить молодого футболиста игровой практикой.

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