Олександр Зінченко та Арсенал зазнали поразки у Кубку Англії

Команда Пепа Гвардіоли продовжить боротьбу за престижний трофей

Лондонський "Арсенал" вибув із розіграшу Кубка Англії. Команда Мікеля Артети знову не змогла зберегти ворота у недоторканності у поєдинку проти "Манчестер Сіті".

В останні роки "міщани" регулярно обігрують "канонірів", повідомляє портал Новини.LIVE.

Пізно ввечері у п'ятницю, 27 січня, відбувся один із матчів 1/8 Кубка Англії з футболу. "Манчестер Сіті" на своєму полі з мінімальним рахунком обіграв "Арсенал". Підопічні Хосепа Гвардіоли впевнено йдуть до фіналу турніру — на минулій стадії Кубка Англії вони розгромили "Челсі" з рахунком 4:0. А команда Мікеля Артети зосередиться на чемпіонаті Англії.

Фіаско "канонірів"

"Арсенал" довго чинив опір у цьому поєдинку, але на 64-й хвилині Альварес пробив у штангу воріт Тернера. Гриліш виграв підбір, повів за собою захисників і зробив точну передачу Натану Аке, який завдав точного удару у кут воріт суперника.

"Манчестер Сіті" обігравав "Арсенал" у 13 із 14 останніх поєдинків. "Каноніри" так і не навчилися протистояти "міщанам". Наступного разу ці суперники зустрінуться вже незабаром — 15 лютого вони проведуть поєдинок у рамках Прем'єр-ліги. Перемога лондонців може стати яскравим підтвердженням їхніх чемпіонських амбіцій.

"Манчестер Сіті" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)

Гол: Аке, 64

"Манчестер Сіті": Ортега — Стоунз (Лапорт, 45+2), Аканджі, Аке — Льюїс (Уокер, 58), Ернандес — Марез (Альварес, 58), Де Брюйне (Сілва, 75), Гюндоган, Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Арсенал": Тернер — Тірні (Зінченко, 66), Магальянс, Холдинг (Саліба, 46), Томіясу — Джака, Парті (Локонга, 46), Вієйра — Троссард (Мартінеллі, 66), Нкетіа, Сака (Едегор, 76).

Тренер: Мікель Артета.

Man City 1 : 0 Arsenal



▪ xG: 0.32 - 0.27

▪ xThreat: 0.74 - 0.75

▪ Possession: 53.2% - 46.8%

▪ Field Tilt: 47.5% - 52.5%

▪ Def Line Height: 44.7 - 52.2 pic.twitter.com/rj9qpPcIX8 — markstats bot (@markstatsbot) January 27, 2023

Нагадаємо, форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва "ПСЖ" із проханням підписати португальського футболіста Бернарду Сілву.

Тим часом наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.

А воротар збірної України Андрій Лунін найближчим часом залишить мадридський "Реал". Чемпіони Іспанії прагнуть забезпечити молодого футболіста ігровою практикою.