Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик відновить будинок в Ірпені, в якому росіяни вбили відомого тренера arrow

Усик відновить будинок в Ірпені, в якому росіяни вбили відомого тренера

30 січня 2023 15:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Олександр Усик відновить будинок в Ірпені, в якому росіяни вбили відомого тренера
Чемпіон світу з боксу вніс більшу частину суми у рамках нового благодійного проєкту
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий український спортсмен Олександр Усик займеться відновленням багатоквартирного будинку в Ірпені, обстріляного російськими військами на початку 2022 року.

Спортсмен оголосив про початок грошового збору на ремонт будинку, який постраждав від російської окупації, повідомляє United24.

Читайте також:

36-річний Олександр Усик збирається відновити будинок в Ірпені, в якому російські окупанти розстріляли його друга Олексія Джунківського. П'ятиповерхова багатоквартирна будівля в Ірпені була пошкоджена під час окупації міста на початку весни 2022 року. Саме там розташовувався боксерський зал, у якому тренував дітей Олексій Джунківський. Він загинув 28 березня, будучи розстріляним росіянами у своєму залі.

Ірпінь

Мета Усика

Олександр Усік разом із благодійною платформою United24 допоможе повернути будинку первісний вигляд. Спортсмен уже розпочав збирання коштів на відновлення будівлі. Необхідно знайти 12 мільйонів гривень, причому сам Усик внесе вісім мільйонів гривень із необхідної суми.

"Я випадково вибрав цей будинок. Коли ми прийшли подивитися і побачили, наскільки зруйнований будинок, я був трохи здивований. У цьому будинку був боксерський зал мого гарного знайомого. Ми з ним були у збірній, разом їздили на змагання з боксу. Олексій Джунківський був розстріляний російськими солдатами просто у цьому залі", — пояснив Олександр Усик.

Олександр Усик

Допомога рідній Україні

Загалом чемпіон світу з боксу у надважкій вазі вибирав із 18 будинків. Він прийняв рішення після того, як дізнався, що в одній із будівель було розстріляно Джунківського.

"Неможливо описати відчуття, коли я увійшов усередину. Раніше тут лунав дитячий сміх і пахло спортивною злобою. Зараз тут пахне лише темрявою. Я хочу повернути до цієї зали молодих спортсменів, хочу повернути людям їхнього будинку. І тому перший внесок — вісім мільйонів гривень — я роблю від себе на згадку про Олексія та на честь усіх хоробрих українців. Залишилося зібрати всього чотири мільйони, і я впевнений, що ми швидко закриємо цю суму", — розповів Олександр Усик.

Нагадаємо, американський боксер у тяжкій вазі Майкл Хантер поділився прогнозом на майбутній поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Він упевнений у тому, що українець зможе здолати суперника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:53 Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

22:30 У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

22:25 Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

22:22 Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Новина з фото

22:15 Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів

22:00 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

21:50 Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ

21:47 Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити

21:30 Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Актуальне по темі

None 30 Січень 22:58

Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

None 30 Січень 22:31

У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

None 30 Січень 20:50

Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

None 30 Січень 22:44

Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB