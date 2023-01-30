Олександр Усик відновить будинок в Ірпені, в якому росіяни вбили відомого тренера

Чемпіон світу з боксу вніс більшу частину суми у рамках нового благодійного проєкту

Відомий український спортсмен Олександр Усик займеться відновленням багатоквартирного будинку в Ірпені, обстріляного російськими військами на початку 2022 року.

Спортсмен оголосив про початок грошового збору на ремонт будинку, який постраждав від російської окупації, повідомляє United24.

36-річний Олександр Усик збирається відновити будинок в Ірпені, в якому російські окупанти розстріляли його друга Олексія Джунківського. П'ятиповерхова багатоквартирна будівля в Ірпені була пошкоджена під час окупації міста на початку весни 2022 року. Саме там розташовувався боксерський зал, у якому тренував дітей Олексій Джунківський. Він загинув 28 березня, будучи розстріляним росіянами у своєму залі.

Мета Усика

Олександр Усік разом із благодійною платформою United24 допоможе повернути будинку первісний вигляд. Спортсмен уже розпочав збирання коштів на відновлення будівлі. Необхідно знайти 12 мільйонів гривень, причому сам Усик внесе вісім мільйонів гривень із необхідної суми.

"Я випадково вибрав цей будинок. Коли ми прийшли подивитися і побачили, наскільки зруйнований будинок, я був трохи здивований. У цьому будинку був боксерський зал мого гарного знайомого. Ми з ним були у збірній, разом їздили на змагання з боксу. Олексій Джунківський був розстріляний російськими солдатами просто у цьому залі", — пояснив Олександр Усик.

Допомога рідній Україні

Загалом чемпіон світу з боксу у надважкій вазі вибирав із 18 будинків. Він прийняв рішення після того, як дізнався, що в одній із будівель було розстріляно Джунківського.

"Неможливо описати відчуття, коли я увійшов усередину. Раніше тут лунав дитячий сміх і пахло спортивною злобою. Зараз тут пахне лише темрявою. Я хочу повернути до цієї зали молодих спортсменів, хочу повернути людям їхнього будинку. І тому перший внесок — вісім мільйонів гривень — я роблю від себе на згадку про Олексія та на честь усіх хоробрих українців. Залишилося зібрати всього чотири мільйони, і я впевнений, що ми швидко закриємо цю суму", — розповів Олександр Усик.

Нагадаємо, американський боксер у тяжкій вазі Майкл Хантер поділився прогнозом на майбутній поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Він упевнений у тому, що українець зможе здолати суперника.