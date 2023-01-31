Олександр Усик розповів, що йому пишуть росіяни: їх важко назвати людьми
Український боксер Олександр Усик зізнався у тому, що продовжує отримувати величезну кількість погроз з боку росіян.
Щодня звичайні люди з російських міст шлють українцеві прокляття, розповів спортсмен в інтерв'ю RFI.
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Відносини з росіянами
35-річний Олександр Усик від початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну називав речі своїми іменами. Спортсмен виконує важливу місію, розповідаючи всьому світу про злочини, які окупанти вчиняють в Україні. За це росіяни його ненавидять і надсилають тисячі образливих повідомлень.
"Моє послання моєму неприборканому народу: синьо-жовте серце — це сила, це перемога. А от якщо говорити про сусідів України... Вони настільки хворі, що неможливо до них достукатися. Вони масово пишуть мені, що я поганий, що я нечемний, що я маю померти. Хворих людей потрібно лікувати, тож нехай лікуються", — пояснив Олександр Усик.
Важкі спогади
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF розповів представникам зарубіжної преси про свого батька, який воював у радянській армії та був поранений під час несення служби в Афганістані.
"У батька часто боліла голова, він мав дуже високий тиск. Я пам'ятаю, що до останнього йому снилися кошмари, в яких він називав імена своїх убитих товаришів", — заявив Олександр Усик.
Нагадаємо, Олександр Усик займеться відновленням багатоквартирного будинку в Ірпені, обстріляного російськими військами на початку 2022 року. Спортсмен оголосив про початок грошового збору на ремонт будинку, що постраждав від російської окупації.
Тим часом американський боксер у тяжкій вазі Майкл Хантер поділився прогнозом на майбутній поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Він упевнений у тому, що українець зможе здолати суперника.