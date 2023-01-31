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Промоутер Девіна Хейні розповів, коли відбудеться бій із Василем Ломаченком

31 січня 2023 14:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Василь Ломаченко та Девін Хейні оголосять дату та місце бою цього тижня
Суперники зустрінуться на рингу вже за кілька місяців
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий промоутер Боб Арум порадив любителям боксу дочекатися оголошення про дату та місце проведення бою між Василем Ломаченком та Девіном Хейні вже цього тижня.

Командам спортсменів залишилося залагодити останні деталі контракту про протистояння, повідомляє Boxing News 24/7.

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Час та місце поєдинку

Президент Top Rank Боб Арум прокоментував організацію бою між колишнім чемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та чинному володарю титулу у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Девін Хейні

 

"Орієнтовно поєдинок має відбутися наприкінці травня поточного року. Ми поки що розглядаємо різні варіанти за місцем його проведення, вивчаючи майданчики, шукаємо відповідну", — зазначив Боб Арум.

Подальші плани боксерів

Промоутер заявив, що у разі перемоги Девіна Хейні над українцем, він може перейти у першу напівсередню вагу. Американець дуже серйозно готується до поєдинку.

"У тому випадку, якщо перемогу здобуде Василь Ломаченко, він залишиться у легкому дивізіоні. Тоді у всіх нас буде можливість побачити його протистояння із Шакуром Стівенсоном. Це дуже ймовірний варіант", — заявив Боб Арум.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа збирається тріумфально повернутися до когорти найкращих бійців у надважкій вазі. У 2023 році Ей Джей має намір провести бої з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Водночас Олександр Усик зізнався у тому, що продовжує отримувати величезну кількість загроз з боку росіян. Щодня звичайні люди з російських міст шлють українцеві прокляття.

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