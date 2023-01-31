Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри и Деонтею Уайлдеру

Британец хочет противостоять лучшим представителям дивизиона

Бывший соперник Александра Усика британец Энтони Джошуа собирается триумфально вернуться в когорту лучших бойцов в супертяжелом весе.

В 2023 году Эй Джей намерен провести бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, о чем он сообщил в интервью iFL TV.

Возвращение в "большую игру"

33-летний Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) хочет провести как минимум один "большой бой" в 2023 году. Среди кандидатов в соперники оказались его соотечественник Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), а также бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), который решает те же задачи, что и сам Джошуа. При этом Энтони не исключил, что сразится поочередно с обоими соперниками.

"У меня амбициозные планы на этот год. Я буду противостоять только лучшим боксерам. Соперником будет либо Деонтей Уайлдер, либо Тайсон Фьюри. Не исключено, что мне придется сражаться по очереди с каждым из них. Но план именно такой", — рассказал Энтони Джошуа.

Контакт с Тайсоном

После двух поражений подряд в противостоянии с Александром Усиком Энтони Джошуа собирается вернуться на ринг уже первого апреля в Лондоне. В соперниках у британца оказался американец Джермейн Франклин.

"Не слушайте истории о том, что нашего боя с Тайсоном Фьюри не будет. Эта история не окончена. Кто бы что ни говорил, но даже отец Тайсона не сможет уберечь его от поединка со мной. Фьюри абсолютно нормальный мужик, у меня нет к нему претензий. Этот бой состоится", — заверил Энтони Джошуа.

Напомним, Александр Усик займется восстановлением многоквартирного дома в Ирпене, который был обстрелян российскими войсками в начале 2022 года. Спортсмен объявил о начале денежного сбора на ремонт пострадавшего от российской оккупации дома.