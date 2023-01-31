Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі та Деонтею Вайлдеру

Британець хоче протистояти найкращим представникам дивізіону

Колишній суперник Олександра Усика британець Ентоні Джошуа збирається тріумфально повернутися до когорти найкращих бійців у надважкій вазі.

У 2023 році Ей Джей має намір провести бої з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером, про що він повідомив в інтерв'ю iFL TV.

Повернення у "велику гру"

33-річний Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) хоче провести як мінімум один "великий бій" у 2023 році. Серед кандидатів у суперники опинилися його земляк Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО), а також колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО), який вирішує ті самі завдання, що й сам Джошуа. При цьому Ентоні не виключив, що побореться почергово з обома суперниками.

"У мене амбітні плани на цей рік. Я протистоятиму тільки найкращим боксерам. Суперником буде або Деонтей Вайлдер, або Тайсон Ф'юрі. Не виключено, що мені доведеться битися по черзі з кожним з них. Але план саме такий", — розповів Ентоні Джошуа.

Контакт із Тайсоном

Після двох поразок поспіль у протистоянні з Олександром Усиком Ентоні Джошуа має намір повернутися на ринг вже першого квітня у Лондоні. У суперниках у британця опинився американець Джермейн Франклін.

Не слухайте історії про те, що нашого бою з Тайсоном Ф'юрі не буде. Ця історія не закінчена. Хай там як, але навіть батько Тайсона не зможе вберегти його від поєдинку зі мною. Ф'юрі абсолютно нормальний мужик, я не маю до нього претензій. Цей бій відбудеться", — запевнив Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик займеться відновленням багатоквартирного будинку в Ірпені, обстріляного російськими військами на початку 2022 року. Спортсмен оголосив про початок грошового збору на ремонт будинку, що постраждав від російської окупації.