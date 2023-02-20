Василь Ломаченко звернувся до вболівальників та виїхав з України

Український боксер готуватиметься до найважливішого бою за океаном

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.

Василь Ломаченко зіграє з володарем чотирьох чемпіонських поясів Девіном Хейні, нагадує портал Новини.LIVE.

35-річний Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) вже 20 травня вийде на ринг для бою з володарем чемпіонських поясів WBC, WBA, IBF та WBO у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Вже після прильоту до США український боксер подякував шанувальникам за підтримку.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) відлетів до США, щоб готуватися до поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA, IBF та WBO у легкій вазі Девіна Хейні. Бій Ломаченко та Хейні заплановано на 20 травня.

Що сказав Василь Ломаченко?

"Хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене протягом моєї боксерської кар'єри. Ви були зі мною, коли я боксував у аматорському спорті, залишаєтеся поруч і зараз. Для всіх нас це неймовірно важливо. Будь ласка, залишайтеся з нами та продовжуйте стежити", — розповів Василь Ломаченко.

У разі перемоги над українцем Девін Хейні, який залишається фаворитом протистояння, планує перейти у напівсередню вагу. Василь Ломаченко у будь-якому разі залишиться у легкій вазі.

Нагадаємо, легендарний боксер Флойд Мейвезер розкритикував українця Василя Ломаченка через можливість поборотися за титул одразу після переходу у професійний спорт. Непереможний американець упевнений, що такі поєдинки шкодять боксу.