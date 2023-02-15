Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow В команде Усика назвали того, кто может помешать проведению боя с Фьюри arrow

В команде Усика назвали того, кто может помешать проведению боя с Фьюри

15 февраля 2023 18:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Стало известно, из-за чего может не произойти бой Усика с Фьюри
Британский чемпион осознает все риски проведения поединка с украинцем
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Промоутер Александр Красюк предположил, что в течение трех дней могут быть объявлены точная дата и место проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. 

Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, напоминает BoxingScene

Читайте также:

Вероятной датой проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри является 29 апреля. И если украинец неоднократно заявлял о готовности заключить сделку с соперником, но британец раз за разом придумывает новые оправдания для того, чтобы этого не делать. 

Тайсон Фьюри

Что сдерживает Тайсона Фьюри?

Александр Красюк считает, что Тайсон Фьюри опасается соглашаться на бой с Александром Усиком даже несмотря на возможность стать обладателем поясов по версии WBA, WBO, IBO и IBF. 

"Мы близки к тому, чтобы официально завершить эту сделку. Единственным, кто может этому помешать, является сам Тайсон Фьюри. Его можно понять: огромная армия болельщиков, длительная победная серия. Все это может исчезнуть после выхода на ринг с Усиком. 

Тайсон осознает, чем рискует. Именно поэтому он хочет подстраховаться, получить более выгодный контракт. Надо чем-то компенсировать риск утратить популярность. Именно позиция Фьюри сейчас является главным камнем преткновения для заключения контракта на бой. Но все может измениться в течение трех ближайших дней", — рассказал Александр Красюк. 

Промоутер добавил, что Александра Усика гонорар интересует не так сильно, как его британского соперника. Он готов пойти на уступки ради того, чтобы провести поединок с Тайсоном Фьюри. 

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым. 

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:36 Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

19:35 Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году

19:34 На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана

19:26 Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

19:25 Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:21 В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

19:13 Эксперт спрогнозировал, от чего будут зависеть цены на продукты питания в 2023 году

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

19:03 У побережья Ливии произошло кораблекрушение, погибли десятки мигрантов

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Новина з відео

17:16 "Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Новина з відео

13:35 Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее

Новина з відео

12:37 "Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Актуальное по теме

None 15 Февраль 19:36

Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

None 15 Февраль 19:36

Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году

None 15 Февраль 19:33

На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана

None 15 Февраль 19:26

Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB