Стало известно, из-за чего может не произойти бой Усика с Фьюри

Британский чемпион осознает все риски проведения поединка с украинцем

Промоутер Александр Красюк предположил, что в течение трех дней могут быть объявлены точная дата и место проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, напоминает BoxingScene.

Вероятной датой проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри является 29 апреля. И если украинец неоднократно заявлял о готовности заключить сделку с соперником, но британец раз за разом придумывает новые оправдания для того, чтобы этого не делать.

Что сдерживает Тайсона Фьюри?

Александр Красюк считает, что Тайсон Фьюри опасается соглашаться на бой с Александром Усиком даже несмотря на возможность стать обладателем поясов по версии WBA, WBO, IBO и IBF.

"Мы близки к тому, чтобы официально завершить эту сделку. Единственным, кто может этому помешать, является сам Тайсон Фьюри. Его можно понять: огромная армия болельщиков, длительная победная серия. Все это может исчезнуть после выхода на ринг с Усиком.

Тайсон осознает, чем рискует. Именно поэтому он хочет подстраховаться, получить более выгодный контракт. Надо чем-то компенсировать риск утратить популярность. Именно позиция Фьюри сейчас является главным камнем преткновения для заключения контракта на бой. Но все может измениться в течение трех ближайших дней", — рассказал Александр Красюк.

Промоутер добавил, что Александра Усика гонорар интересует не так сильно, как его британского соперника. Он готов пойти на уступки ради того, чтобы провести поединок с Тайсоном Фьюри.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.