Стало відомо, через що може не відбутися бій Усика з Ф'юрі

Британський чемпіон усвідомлює всі ризики проведення поєдинку з українцем

Промоутер Олександр Красюк припустив, що протягом трьох днів може бути оголошено точну дату та місце проведення бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, нагадує BoxingScene.

Імовірною датою проведення бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі є 29 квітня. І якщо українець неодноразово заявляв про готовність укласти угоду з суперником, але британець щоразу вигадує нові виправдання для того, щоб цього не робити.

Що стримує Тайсона Ф'юрі?

Олександр Красюк вважає, що Тайсон Ф'юрі побоюється погоджуватися на бій з Олександром Усиком навіть попри можливість стати володарем поясів за версією WBA, WBO, IBO та IBF.

"Ми близькі до того, щоб офіційно завершити цю угоду. Єдиним, хто може завадити цьому, є сам Тайсон Ф'юрі. Його можна зрозуміти: величезна армія вболівальників, тривала переможна серія. Все це може зникнути після виходу на ринг з Усиком.

Тайсон розуміє, чим ризикує. Саме тому він хоче підстрахуватися, отримати вигідніший контракт. Потрібно чимось компенсувати ризик втратити популярність. Саме позиція Ф'юрі зараз є головним каменем спотикання для укладання контракту на бій. Але все може змінитися протягом трьох найближчих днів", — розповів Олександр Красюк.

Промоутер додав, що Олександра Усика гонорар цікавить не так сильно, як його британський суперник. Він готовий піти на поступки заради того, щоб провести поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.

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