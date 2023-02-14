Тайсон Фьюри готов заменить Усика на Уайлдера

Деонтей Уайлдер может стать новым соперником чемпиона по версии WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен выйти на ринг в апреле 2023 года. Приоритетным соперником для него является Александр Усик.

Если не получится договориться с украинцем, "Цыганский король" будет сражаться с другим легендарным боксером, сообщает World Boxing News.

34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) собирается провести несколько боев в 2023 году. Он хочет сразиться с Александром Усиком (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Обладатель пояса WBC предоставил украинцу время на то, чтобы обдумать полученное предложение. Если Усик по какой-то причине на него не согласится, у Фьюри есть альтернативный вариант для боя, который вызовет большой ажиотаж среди зрителей.

Новый соперник Тайсона Фьюри

Новым соперником Тайсона Фьюри может стать хорошо ему знакомый Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО). Команда "Цыганского короля" уже ведет переговоры с представителями бывшего чемпиона, о которых стало известно журналистам.

Косвенно договоренность о поединке подтвердил тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт. Он рассказал, что следующим соперником его подопечного станет Энди Руис, но существует еще один "загадочный вариант", которым, скорее всего, является Тайсон Фьюри.

Эти спортсмены трижды противостояли друг другу на ринге. Один поединок завершился вничью, еще в двух Тайсон Фьюри победил.

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник.