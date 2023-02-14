Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик не цікавить Ф'юрі: Тайсон може вийти на ринг з іншим бійцем arrow

Усик не цікавить Ф'юрі: Тайсон може вийти на ринг з іншим бійцем

14 лютого 2023 09:44
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Тайсон Ф'юрі готовий замінити Усика на Вайлдера
Деонтей Вайлдер може стати новим суперником чемпіона за версією WBC
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір вийти на ринг у квітні 2023 року. Пріоритетним суперником для нього є Олександр Усик.

Якщо не вийде домовитися з українцем, "Циганський король" боротиметься з іншим легендарним боксером, повідомляє World Boxing News.

Читайте також:

34-річний Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) збирається провести кілька боїв у 2023 році. Він хоче битися з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Власник поясу WBC надав українцеві час на те, щоб обміркувати одержану пропозицію. Якщо Усик з якоїсь причини на нього не погодиться, Ф'юрі має альтернативний варіант для бою, який викличе великий ажіотаж серед глядачів.

Деонтей Уайлдер

Новий суперник Тайсона Ф'юрі

Новим суперником Тайсона Ф'юрі може стати добре йому знайомий Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО). Команда "Циганського короля" вже веде переговори із представниками колишнього чемпіона, про які стало відомо журналістам.

Побічно домовленість про поєдинок підтвердив тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт. Він розповів, що наступним суперником його підопічного стане Енді Руїс, але існує ще один "загадковий варіант", яким, найімовірніше, є Тайсон Ф'юрі.

Ці спортсмени тричі протистояли один одному на рингу. Один поєдинок завершився внічию, ще у двох Тайсон Ф'юрі переміг.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:30 У Лимані російські снаряди поранили 14-річного хлопчика: за час війни росіяни убили майже 500 українських дітей

Новина з фото

09:30 Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ

09:29 Ринок нерухомості: експерти розповіли, чи варто зараз купувати квартири

09:19 ​​​​​​​Росіяни за добу обстріляли майже два десятки населених пунктів Харківщини: наслідки ударів

09:16 Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:06 Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються

09:01 США попередили Україну про переломний момент у війні й готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

08:43 Окупанти за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули

08:43 Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня

Новина з відео

08:42 ​​​​​​​У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі

Новина з відео

08:25 День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

00:09 Москва знову у вогні: горить біля науково-дослідного інституту точних приладів

Новина з відео

23:45 Україна домовилася з кількома потужними західними партнерами про постачання зброї, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:20 Хоче з сьомого на перше місце: Італія вдруге відправить Марко Менгоні на "Євробачення"

Новина з відео

19:01 Від Джексона до Мадонни: найяскравіші виступи знаменитостей на Супербоулі

Новина з відео

18:29 Випадково розбив скло у дверях: поліцейські на Київщині врятували чоловіка, який ледь не стік кров'ю

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 лютого: Овнам — зберігати терпіння, Козерогам — спілкування

Новина з відео

17:16 На війні загинув знаменитий "карпатський вівчар" Михайло Кознюк

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:43 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 09:31

У Лимані російські снаряди поранили 14-річного хлопчика: за час війни росіяни убили майже 500 українських дітей

None 14 Лютий 09:31

Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ

None 14 Лютий 09:44

Ринок нерухомості: експерти розповіли, чи варто зараз купувати квартири

None 14 Лютий 09:19

Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB