Тайсон Ф'юрі готовий замінити Усика на Вайлдера

Усик не цікавить Ф'юрі: Тайсон може вийти на ринг з іншим бійцем
Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір вийти на ринг у квітні 2023 року. Пріоритетним суперником для нього є Олександр Усик.
Якщо не вийде домовитися з українцем, "Циганський король" боротиметься з іншим легендарним боксером, повідомляє World Boxing News.
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34-річний Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) збирається провести кілька боїв у 2023 році. Він хоче битися з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.
Власник поясу WBC надав українцеві час на те, щоб обміркувати одержану пропозицію. Якщо Усик з якоїсь причини на нього не погодиться, Ф'юрі має альтернативний варіант для бою, який викличе великий ажіотаж серед глядачів.
Новий суперник Тайсона Ф'юрі
Новим суперником Тайсона Ф'юрі може стати добре йому знайомий Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО). Команда "Циганського короля" вже веде переговори із представниками колишнього чемпіона, про які стало відомо журналістам.
Побічно домовленість про поєдинок підтвердив тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт. Він розповів, що наступним суперником його підопічного стане Енді Руїс, але існує ще один "загадковий варіант", яким, найімовірніше, є Тайсон Ф'юрі.
Ці спортсмени тричі протистояли один одному на рингу. Один поєдинок завершився внічию, ще у двох Тайсон Ф'юрі переміг.
Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.
Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.