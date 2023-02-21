Александр Усик рассказал, как его изменила война

Чемпион мира по боксу объяснил, какой шанс получила Украины после российского вторжения

Украинский боксер Александр Усик поделился переживаниями, которые он пережил за последний год с начала полномасштабного военного вторжения россиян.

Спортсмену пришлось многое переосмыслить, о чем он рассказал в интервью "Українська правда".

36-летний Александр Усик с первых дней полномасштабного военного вторжения россиян в Украину помогал территориальной обороне, был готов с оружием в руках защитить страну от оккупантов.

Год войны

Как и для всех украинцев, прошедший год оказался тяжелым для чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как изменился за эти 12 месяцев.

"Мне пришлось многое переосмыслить. За много лет до моего рождения существовала советская пропаганда, которая заставляла людей думать в выгодном для нее направлении.

Наши родители это слушали, видели. Бабушки, дедушки, потом мы родились, видели и слышали, наши дети. Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески раскрывались и многое люди увидели. В том числе и я и все, которые видят, что сейчас происходит", — рассказал Александр Усик.

Шанс для Украины

Чемпион мира по боксу считает события последнего года страшной трагедией для Украины. Но одновременно это стало возможностью построить новую, свободную страну.

"Это шанс для молодежи, для моих детей, для молодежи, которая сейчас видит, что такое россия и как она строила свою империю", — объяснил Александр Усик.

Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".

Тем временем бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вскоре после своего дня рождения вылетел в США. Именно там украинец будет готовиться к своему следующему бою.