Олександр Усик розповів, як його змінила війна

Чемпіон світу з боксу пояснив, який шанс отримала Україна після російського вторгнення

Український боксер Олександр Усик поділився переживаннями, що він пережив за останній рік з початку повномасштабного військового вторгнення росіян.

Спортсмену довелося багато чого переосмислити, про що він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

36-річний Олександр Усик із перших днів повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну допомагав територіальній обороні, був готовий зі зброєю в руках захистити країну від окупантів.

Рік війни

Як і для всіх українців, минулий рік виявився важким для чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. Олександр Усік (20-0, 13 КО) розповів, як змінився за ці 12 місяців.

"Мені довелося багато чого переосмислити. За багато років до мого народження існувала радянська пропаганда, яка змушувала людей думати у вигідному для неї напрямку.

Наші батьки слухали, бачили. Бабусі, дідусі, потім ми народилися, бачили й чули наші діти. Але зараз із повномасштабним вторгненням, гадаю, фіранки розкривалися і багато людей побачили. У тому числі я і всі, які бачать, що зараз відбувається", — розповів Олександр Усик.

Шанс для України

Чемпіон світу з боксу вважає події останнього року найстрашнішою трагедією для України. Але водночас це стало можливістю збудувати нову, вільну країну.

"Це шанс для молоді, для моїх дітей, для молоді, яка зараз бачить, що таке росія і як вона будувала свою імперію", — пояснив Олександр Усик.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.