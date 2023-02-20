Бой Усика против Фьюри — Василий Ломаченко поддержал земляка

Ломаченко рассказал, чего ждет от боя Усика против Фьюри
Украинский боксер Василий Ломаченко поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.
Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, напоминает ESNEWS.
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Василий Ломаченко готовится к бою против чемпиона мира в легком весе Девина Хейни. При этом он собирается посмотреть противостояние Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Дата этого поединка пока не определена.
Что Ломаченко сказал про бой Усика с Фьюри?
На кону в бою Усика против Фьюри окажутся сразу четыре чемпионских пояса. Три из них принадлежат украинцу — это WBA, WBO и IBF. Британец добавит к этому пояс чемпиона по версии WBC. Василий Ломаченко понимает, что Александру Усику будет очень сложно победить в этом противостоянии.
"Я с нетерпением жду этот поединок. Считаю, что Саше будет очень трудно в этом бою. Но важно помнить, что для Фьюри это тоже будет очень сложное испытание. Их шансы равны, многое решит характер спортсменов.
Безусловно, я буду всеми силами поддерживать своего друга Александра Усика. Не знаю, как пройдет этот бой, потому что у них разные габариты, и к тому же Тайсон Фьюри очень умный. Размер Фьюри является его главным преимуществом", — заявил Василий Ломаченко.
Украинец считает, что команда Александра Усика выберет правильную стратегию на бой против Тайсона Фьюри. Ломаченко надеется, что его другу хватит и выносливости для того, чтобы довести бой до конца.
Напомним, Василий Ломаченко недавно покинул Украину и прибыл в США для подготовки к бою против Девина Хейни. Поединок состоится 20 мая.