Бой Усика против Фьюри — Василий Ломаченко поддержал земляка

Ломаченко собирается поддержать Усика в бою против британского чемпиона

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, напоминает ESNEWS.

Василий Ломаченко готовится к бою против чемпиона мира в легком весе Девина Хейни. При этом он собирается посмотреть противостояние Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Дата этого поединка пока не определена.

Что Ломаченко сказал про бой Усика с Фьюри?

На кону в бою Усика против Фьюри окажутся сразу четыре чемпионских пояса. Три из них принадлежат украинцу — это WBA, WBO и IBF. Британец добавит к этому пояс чемпиона по версии WBC. Василий Ломаченко понимает, что Александру Усику будет очень сложно победить в этом противостоянии.

"Я с нетерпением жду этот поединок. Считаю, что Саше будет очень трудно в этом бою. Но важно помнить, что для Фьюри это тоже будет очень сложное испытание. Их шансы равны, многое решит характер спортсменов.

Безусловно, я буду всеми силами поддерживать своего друга Александра Усика. Не знаю, как пройдет этот бой, потому что у них разные габариты, и к тому же Тайсон Фьюри очень умный. Размер Фьюри является его главным преимуществом", — заявил Василий Ломаченко.

Украинец считает, что команда Александра Усика выберет правильную стратегию на бой против Тайсона Фьюри. Ломаченко надеется, что его другу хватит и выносливости для того, чтобы довести бой до конца.

Напомним, Василий Ломаченко недавно покинул Украину и прибыл в США для подготовки к бою против Девина Хейни. Поединок состоится 20 мая.