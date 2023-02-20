Бій Усика проти Ф'юрі — Василь Ломаченко підтримав земляка

Ломаченко розповів, чого чекає від бою Усика проти Ф'юрі
Український боксер Василь Ломаченко поділився думкою про майбутній поєдинок свого земляка Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, нагадує ESNEWS.
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Василь Ломаченко готується до бою проти чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. При цьому він має намір подивитися протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Дата цього поєдинку поки що не визначена.
Що Ломаченко сказав про бій Усика з Ф'юрі?
На кону в бою Усика проти Ф'юрі опиняться одразу чотири чемпіонські пояси. Три з них належать українцеві — це WBA, WBO та IBF. Британець додасть до цього поясу чемпіона за версією WBC. Василь Ломаченко розуміє, що Олександру Усіку буде дуже складно перемогти у цьому протистоянні.
"Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Вважаю, що Сашку буде дуже важко в цьому бою. Але важливо пам'ятати, що для Ф'юрі це теж буде дуже складне випробування. Їхні шанси рівні, багато що вирішить характер спортсменів.
Безумовно, я всіма силами підтримуватиму свого друга Олександра Усика. Не знаю, як пройде цей бій, бо мають різні габарити, і до того ж Тайсон Ф'юрі дуже розумний. Розмір Ф'юрі є його головною перевагою", — заявив Василь Ломаченко.
Українець вважає, що команда Олександра Усика обере правильну стратегію на бій проти Тайсона Ф'юрі. Ломаченко сподівається, що його другові вистачить і витривалості, щоб довести бій до кінця.
Нагадаємо, Василь Ломаченко нещодавно залишив Україну та прибув до США для підготовки до бою проти Девіна Хейні. Поєдинок відбудеться 20 травня.