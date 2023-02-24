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Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі

24 лютого 2023 09:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Перемога Шахтаря та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи
"Шахтар", "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Ювентус", "Уніон", "Баєр", "Севілья" та "Спортинг" вийшли до 1/8 Ліги Європи
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" оформив путівку до 1/8 Ліги Європи, а разом із "гірниками" у наступну стадію турніру вийшли ще сім команд.

Вдень 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 Ліги Європи, нагадують Новини.LIVE.

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Увечері в четвер, 24 лютого, відбулися вісім поєдинків у відповідь Ліги Європи. У наступну стадію турніру вийшли донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Юнайтед", італійські "Рома" та "Ювентус", німецькі "Уніон" та "Баєр", іспанська "Севілья" та португальський "Спортинг".

Стадію 1/16 Ліги Європи пропустили команди, котрі виграли свої квартети на груповому етапі турніру. Це англійський "Арсенал", турецький "Фенербахче", іспанські "Бетіс" та "Реал Сосьєдад", бельгійський "Юніон Сент-Жиллуа", нідерландський "Феєноорд", німецький "Фрайбург" та угорський "Ференцварош". Одна з цих команд стане наступним суперником "Шахтаря".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого о 13.00.

Ліга Європи, 1/16 плей-офф, матчі-відповіді

"Мітьюлланд" (Данія) — "Спортінг" (Португалія) 0:4 (Перший матч — 1:1)

Голи: Коатес, 21, Педру, 50, 77, Гартенманн, 85 (автогол)

"Монако" (Франція) — "Баєр" (Німеччина) 2:3 (Перший матч — 3:2)

Голи: Бен Еддер, 19 (пенальті), Емболо, 84 — Вірц, 13, Паласіос, 21, Адлі, 58

Серія пенальті — 3:5

"Нант" (Франція) — "Ювентус" (Італія) 0:3 (Перший матч — 1:1)

Голи: Ді Марія, 5, 20 (пенальті), 78

ПСВ (Нідерланди) — "Севілья" (Іспанія) 2:0 (Перший матч — 0:3)

Голи: Де Йонг, 77, Соареш, 90+5

"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Барселона" (Іспанія) 2:1 (Перший матч — 2:2)

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 — Левандовский, 18 (пенальті)

"Ренн" (Франція) — "Шахтар" (Україна) 2:1 (Перший матч — 1:2)

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 - Білосьян, 119 (автогол)

Серія пенальті — 4:5

"Рома" (Італія) — "Зальцбург" (Австрія) 2:0 (Перший матч — 0:1)

Голи: Белотті, 33, Дібала, 40

"Уніон" (Німеччина) — "Аякс" (Нідерланди) 3:1 (Перший матч — 0:0)

Голи: Кнохе, 20, Юранович, 44, Духи, 50 — Кудус, 47

Нагадаємо, головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич поділився думкою про вихід своєї команди до 1/8 Ліги Європи.

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