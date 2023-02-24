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"Шахтер" удивил в ответном матче 1/16 Лиги Европы: как сыграли "горняки"

24 февраля 2023 01:07
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Шахтер прошел по пенальти Ренн в ответном матче 1/16 Лиги Европы
Анатолий Трубин выручил свою команду
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В ответном матче квалификации Лиги Европы французский "Ренн" принял украинский "Шахтер". Неделю назад "горняки" обыграли в Варшаве команду Бруно Женезио со счетом 2:1. 

Подопечных Игора Йовичевича в этой встрече устраивала даже ничья, напоминает портал Новини.LIVE

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Поражение от "горняков" в первом матче неделю назад завершило серию из трех фиаско "Ренна" подряд. В прошлые выходные команда не только обыграла скромный "Клермон" со счетом 2:0, но еще и отдохнула, если говорить о футболистах основы. На ответный матч с "Шахтером" Бруно Женезио выпустил оптимальный состав "красно-черных". 

"Ренн" — "Шахтер" — 2:1 (0:0), по пенальти 4:5 

Гол: Токо-Экамби, 52; Салах, 105 — Белосьян, 119 (автогол)

"Ренн": Манданда (капитан) — Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер (Меллинг, 97) — Докю, Сантамария (Дуэ, 96), Майер (Угочукву, 71), Токо-Экамби (Салах, 96) — Калимуэндо (Тет, 84), Гуири. 

Тренер: Бруно Женезио. 

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) (Назарина, 100) — Зубков (Келси, 112), Бондаренко, Судаков, Топалов (Джурасек, 79) — Траоре (Сикан, 80). 

Тренер: Игор Йовичевич. 

Хозяева поля начали эту встречу уверенно и мощно. С первых же минут матча "Ренн" обрушил шквал атак на ворота соперника. Буквально сразу же опасный выпад французов закончился ударом Гуири, но Трубин спас "горняков". В следующие несколько минут голкипер "Шахтера" парировал удары от Спенса и Трюффера. 

15' : Gros début de match des Rouge et Noir ! 🔥 #SRFCSHA 0-0 pic.twitter.com/IFXgMKaLNo

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 23, 2023

На 22-й минуте гости получили право на угловой. Бондаренко сбросил мяч на Траоре, который не промахнулся. Но гол не засчитали, поскольку Артем подыграл себе рукой. Это был лучший момент "горняков" в первом тайме. "Ренн" продолжал доминировать, а Трубин — спасать украинскую команду. 

Вскоре после перерыва Токо-Экамби вывел "Ренн" вперед, завершив стремительную атаку с участием Гуири и Докю. "Шахтер" ответил ударом в исполнении Судакова, но на пути мяча встали защитники. Чуть позже мог забить Конопля, если бы успел пробить по летящему в чужой штрафной мячу. 

Игра перешла в овертаймы. Команды играли на равных, но на 106 минуте произошел перелом. Докю получил передачу из глубины поля, убежал от Матвиенко и прострелил в район дальней штанги. Свежему Салаху оставалось не промахнуться с близкой дистанции, 2:0. На последней минуте овертайма гости получили право на штрафной. Джурасек подал к чужим воротам, а Белосьян по дуге отправил мяч в сетку собственных ворот, 2:1. 

Героем серии пенальти стал Анатолий Трубин. Он справился с тремя ударами соперников и выручил команду, когда ошибались партнеры. "Шахтер" продемонстрировал характер и с помощью мастерства и везения прошел в 1/8 Лиги Европы. 

Напомним, Лионель Месси и Роберт Левандовский могут начать следующий сезон в составе одной команды, и речь идет не о "Барселоне". 

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик подвергся жесткой критике из-за отсутствия результативных действий в составе лондонской команды. 

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет на поле не раньше апреля этого года. Это стало известно после углубленного медицинского обследования футболиста. 

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