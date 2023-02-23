Михаил Мудрик стал объектом для жесткой критики в Англии

Украинец столкнулся с проблемами в Лондоне

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал новичка "Челси" Михаила Мудрика.

Эксперт считает, что столичный клуб переплатил за трансфер молодого полузащитника, сообщает Goal.com.

22-летний Михаил Мудрик еще не познал радость побед в составе "Челси", куда он перешел больше месяца назад из донецкого "Шахтера". Украинец присоединился к английской команде не в лучший для лондонцев момент. В десяти последних матчах во всех турнирах "синие" одержали только одну победу.

Провал "Челси"

В общей сложности в январе-2023 "Челси" потратил на новичков больше 300 млн евро. Фернандес, Феликс и Мудрик пока только адаптируются в новой команде, лишь эпизодически демонстрируя футбол высокого класса.

Не удивительно, что "Челси" все чаще сталкивается с критикой. Главным объектом для насмешек остаются действия тренерского штаба "синих", но достается и новичкам команды.

Критика Мудрика

Пол Мерсон, который сделал себя имя в "Арсенале", раскритиковал одновременно и "Челси", и Михаила Мудрика, который мог перейти не к "синим", а в "канонирам". Эксперт считает, что за несколько матчей в составе "Челси" украинец не продемонстрировал ничего экстраординарного.

"Мне нравится стиль работы Грэма Поттера. Но когда я смотрю на качество футболистов, у меня возникают вопросы. "Челси" заплатил за Мудрика огромные деньги, однако Михаил почти ничего не показал, если не брать во внимание удачные 20 минут за несколько матчей.

Говорят, что футболисты нуждаются в адаптации. Но когда платишь за игрока такие деньги, но в ответ ждешь, что этот процесс пройдет быстрее. Новые футболисты "Челси" не закрывают проблемные позиции", — отметил Пол Мерсон.

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