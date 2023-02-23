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"Мудрик ничего не показал на 100 млн евро": украинца жестко раскритиковали в Англии

23 февраля 2023 15:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Михаил Мудрик стал объектом для жесткой критики в Англии
Украинец столкнулся с проблемами в Лондоне
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал новичка "Челси" Михаила Мудрика

Эксперт считает, что столичный клуб переплатил за трансфер молодого полузащитника, сообщает Goal.com.

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22-летний Михаил Мудрик еще не познал радость побед в составе "Челси", куда он перешел больше месяца назад из донецкого "Шахтера". Украинец присоединился к английской команде не в лучший для лондонцев момент. В десяти последних матчах во всех турнирах "синие" одержали только одну победу. 

Михаил Мудрик

Провал "Челси"

В общей сложности в январе-2023 "Челси" потратил на новичков больше 300 млн евро. Фернандес, Феликс и Мудрик пока только адаптируются в новой команде, лишь эпизодически демонстрируя футбол высокого класса. 

Не удивительно, что "Челси" все чаще сталкивается с критикой. Главным объектом для насмешек остаются действия тренерского штаба "синих", но достается и новичкам команды. 

Критика Мудрика

Пол Мерсон, который сделал себя имя в "Арсенале", раскритиковал одновременно и "Челси", и Михаила Мудрика, который мог перейти не к "синим", а в "канонирам". Эксперт считает, что за несколько матчей в составе "Челси" украинец не продемонстрировал ничего экстраординарного. 

"Мне нравится стиль работы Грэма Поттера. Но когда я смотрю на качество футболистов, у меня возникают вопросы. "Челси" заплатил за Мудрика огромные деньги, однако Михаил почти ничего не показал, если не брать во внимание удачные 20 минут за несколько матчей.

Говорят, что футболисты нуждаются в адаптации. Но когда платишь за игрока такие деньги, но в ответ ждешь, что этот процесс пройдет быстрее. Новые футболисты "Челси" не закрывают проблемные позиции", — отметил Пол Мерсон. 

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму. 

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет на поле не раньше апреля этого года. Это стало известно после углубленного медицинского обследования футболиста. 

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