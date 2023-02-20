У Михаила Мудрика есть проблема у Челси — тренер назвал причину

Грэм Поттер рассказал, почему Мудрик мало играет за "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мнением о серии своей команды без побед. В десяти последних матчах во всех турнирах "синие" сумели взять верх только над "Кристал Пэлас".
Также наставник лондонцев прокомментировал игру Михаила Мудрика в интервью Mirror.
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Кризис в команде
Главный тренер "Челси" признал кризис в игре команды, которая в последние месяцы стала редко побеждать. Грэм Поттер заверил, что продолжит следовать назначенным курсом, но принимает критику в свой адрес.
"Я прекрасно вижу, что происходит с командой. Моя работа состоит в том, чтобы идти вперед, помогать команде, поддерживать ее в трудный период, воспринимать критику. Я могу пять минут рассказывать о причинах слабых результатов, но знаю, что мы должны играть лучше. Но любая критика сейчас будет справедливой", — заявил Грэм Поттер.
Адаптация новичков
Тренер напомнил о том, что недавно "Челси" подписал несколько молодых, талантливых футболистов, включая украинца Михаила Мудрика.
"Недавно мы вложились в нескольких молодых игроков. Энцо и Мудрик пока сыграли не так много матчей, они привыкают к английскому футболу. Также у нас до сих пор очень много травмированных. Это правда, но это не то, что люди хотят после поражения", — рассказал Грэм Поттер.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".