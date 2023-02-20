Михайло Мудрик має проблему у Челсі — тренер назвав причину

Грем Поттер розповів, чому Мудрик мало грає за "Челсі"
Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер поділився думкою про серію своєї команди без перемог. У десяти останніх матчах у всіх турнірах "сині" зуміли здолати лише "Крістал Пелас".
Також наставник лондонців прокоментував гру Михайла Мудрика в інтерв'ю Mirror.
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Криза у команді
Головний тренер "Челсі" визнав кризу у грі команди, яка в останні місяці почала рідко перемагати. Грем Поттер запевнив, що продовжить слідувати призначеним курсом, але приймає критику на свою адресу.
"Я чудово бачу, що відбувається з командою. Моя робота полягає в тому, щоб йти вперед, допомагати команді, підтримувати її у скрутний період, сприймати критику. Я можу п'ять хвилин розповідати про причини слабких результатів, але знаю, що ми повинні грати краще. Але будь-яка критика зараз буде справедливою", — заявив Грем Поттер.
Адаптація новачків
Тренер нагадав про те, що нещодавно "Челсі" підписав кілька молодих талановитих футболістів, включаючи українця Михайла Мудрика.
"Нещодавно ми вклалися в кількох молодих гравців. Енцо та Мудрик поки що зіграли не так багато матчів, вони звикають до англійського футболу. Також у нас досі дуже багато травмованих. Це правда, але це не те, що люди хочуть після поразки", — розповів Грем Поттер.
Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".