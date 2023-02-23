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Артем Довбик получил травму и не поможет "Днепру-1" в важном матче

23 февраля 2023 07:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Артем Довбик получил травму и не поможет Днепру-1 в важном матче
Украинской команде необходимо побеждать в еврокубковом поединке
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик может пропустить ответный матч "Днепра-1" в 1/16 Лиге Конференций. Команда Александра Кучера сыграет дома с АЕКом из Ларнаки. 

Лидер украинской команды получил травму, сообщает Telegram-канал "Коментаторская". 

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В четверг вечером, 23 февраля, "Днепр-1" примет АЕК в рамках ответного поединка 1/16 Лиги Конференций. Неделю назад украинская команда уступила на выезде с минимальным счетом, так что теперь подопечным Александра Кучера необходимо побеждать. 

Травма Довбика

Похоже, задача команды усложняется, поскольку ей придется сыграть без своего лидера. Форвард Артем Довбик получил повреждение. Вероятность выхода на поле лучшего бомбардира группового этапа Лиги Конференций крайне низка. 

Артем Довбик

О характере травмы украинского форварда ничего не известно, как и о сроках его восстановления. Уже скоро "Днепр-1" возобновит выступления и в чемпионате Украины. Четвертого марта команду ждет выездной поединок против "Александрии". Подопечные Кучера продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ. 

Напомним, в матче 1/8 Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с английским "Манчестер Сити". Гости выиграли первый тайм, но после перерыва соперник перехватил инициативу. 

Во втором матче 1/8 этого игрового вечера сражались "Интер" и португальский "Порту". Соперники долгое время играли на равных, но в конце поединка Ромелу Лукаку принес победу итальянской команде. 

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