Кучер розповів, чому Дніпро-1 програв АЕКу у матчі Ліги Конференцій

"Довбик отримав травму": тренер "Дніпра-1" назвав причини поразки від АЕКа в Лізі Конференцій
Головний тренер "СК "Дніпро-1" Олександр Кучер підбив підсумок поразки команди в Ларнаку в рамках першого матчу 1/16 Кубка Конференцій. Українці поступилися місцевій команді АЕК з рахунком 0:1.
Наставник нагадав, що саме кіпріоти є фаворитом цього протистояння, повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
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Причини поразки "Дніпра-1"
Олександр Кучер розумів, що його підопічні мають важкий поєдинок. Одним із ключових факторів матчу стала відсутність у футболістів "Дніпра-1" ігрової практики. При цьому АЕК останні місяці регулярно проводить поєдинки та давно забув про те, що така поразка.
Мінімально програємо у першому офіційному матчі року pic.twitter.com/uVjJCY26u5— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 16, 2023
"Нам довелося робити заміни. Треба було посилити гру, коли ми вже програвали — випустили агресивного Когута та Назаренка вперед. Думаю, що це були рівноцінні заміни, бо було пошкодження у Довбика, а Пихальонок уже набігався під кінець матчу, тому треба було їх замінити та випустити свіжі сили в гру.
Суперник перебуває, як то кажуть, у сезоні, має безпрограшну серію і загалом мали добрий вигляд. Ми не грали офіційних матчів дуже давно, тому грати перший матч проти такого суперника було дуже тяжко", — розповів Олександр Кучер.
Ця поразка стала для "Дніпра-1" вже третьою поспіль від АЕКу. Минулої осені кіпріоти вибили українців із кваліфікації Ліги Європи (0:1 та 1:3). Поєдинок у відповідь 1/16 Ліги Конференцій пройде через тиждень, 23 лютого.
Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.
Також відомі результати перших поєдинків 1/16 Ліги Конференцій. Український "Дніпро-1" з мінімальним рахунком поступився супернику на Кіпрі.