Кучер рассказал, почему Днепр-1 проиграл АЭКу в матче Лиги Конференций

Украинский наставник оказался вынужден провести ряд замен

Главный тренер "СК "Днепр-1" Александр Кучер подвел итог поражению команды в Ларнаке в рамках первого матча 1/16 Кубка Конференций. Украинцы уступили местной команде АЕК со счетом 0:1.

Наставник напомнил, что именно киприоты являются фаворитом этого противостояния, сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Причины поражения "Днепра-1"

Александр Кучер понимал, что его подопечным предстоит тяжелый поединок. Одним из ключевых факторов матча стало отсутствие у футболистов "Днепра-1" игровой практики. При этом АЕК последние месяцы регулярно проводит поединки и давно забыл о том, что такое поражение.

Мінімально програємо у першому офіційному матчі року pic.twitter.com/uVjJCY26u5 — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 16, 2023

"Нам пришлось делать замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали — выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.

Соперник находится, как говорят, в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было очень тяжело", — рассказал Александр Кучер.

Это поражение стало для "Днепра-1" уже третьим подряд от АЕКа. Прошлой осенью киприоты выбили украинцев из квалификации Лиги Европы (0:1 и 1:3). Ответный поединок 1/16 Лиги Конференций пройдет через неделю, 23 февраля.

Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.

Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.