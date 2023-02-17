Кучер рассказал, почему Днепр-1 проиграл АЭКу в матче Лиги Конференций

"У Довбика была травма": тренер "Днепра-1" назвал причины поражения от АЕКа в Лиге Конференций
Главный тренер "СК "Днепр-1" Александр Кучер подвел итог поражению команды в Ларнаке в рамках первого матча 1/16 Кубка Конференций. Украинцы уступили местной команде АЕК со счетом 0:1.
Наставник напомнил, что именно киприоты являются фаворитом этого противостояния, сообщает официальный сайт "Днепра-1".
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Причины поражения "Днепра-1"
Александр Кучер понимал, что его подопечным предстоит тяжелый поединок. Одним из ключевых факторов матча стало отсутствие у футболистов "Днепра-1" игровой практики. При этом АЕК последние месяцы регулярно проводит поединки и давно забыл о том, что такое поражение.
Мінімально програємо у першому офіційному матчі року pic.twitter.com/uVjJCY26u5— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 16, 2023
"Нам пришлось делать замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали — выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.
Соперник находится, как говорят, в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было очень тяжело", — рассказал Александр Кучер.
Это поражение стало для "Днепра-1" уже третьим подряд от АЕКа. Прошлой осенью киприоты выбили украинцев из квалификации Лиги Европы (0:1 и 1:3). Ответный поединок 1/16 Лиги Конференций пройдет через неделю, 23 февраля.
Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.
Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.