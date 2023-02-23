Артем Довбик отримав травму і не допоможе "Дніпру-1" у важливому матчі

Українській команді необхідно перемагати у єврокубковому поєдинку

Форвард збірної України Артем Довбик може пропустити матч у відповідь "Дніпра-1" в 1/16 Лізі Конференцій. Команда Олександра Кучера зіграє вдома з АЕКом із Ларнаки.

Лідер української команди зазнав травми, повідомляє Telegram-канал "Коментаторська".

У четвер увечері, 23 лютого, "Дніпро-1" прийме АЕК у рамках поєдинку у відповідь 1/16 Ліги Конференцій. Тиждень тому українська команда поступилася на виїзді з мінімальним рахунком, тож тепер підопічним Олександра Кучера необхідно перемагати.

Травма Довбика

Схоже, що завдання команди ускладнюється, оскільки їй доведеться зіграти без свого лідера. Форвард Артем Довбик зазнав пошкодження. Імовірність виходу на поле найкращого бомбардира групового етапу Ліги Конференцій вкрай низька.

Про характер травми українського форварда нічого не відомо, як і терміни його відновлення. Незабаром "Дніпро-1" відновить виступи й в чемпіонаті України. Четвертого березня на команду чекає виїзний поєдинок проти "Олександрії". Підопічні Кучера продовжують лідирувати у турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Ліги чемпіонів німецький "Лейпциг" на своєму полі зіграв унічию з англійським "Манчестер Сіті". Гості виграли перший тайм, але після перерви суперник перехопив ініціативу.

У другому матчі 1/8 цього ігрового вечора билися "Інтер" та португальський "Порту". Суперники довгий час грали на рівних, але наприкінці поєдинку Ромелу Лукаку приніс перемогу італійській команді.