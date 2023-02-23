Лукаку принес "Интеру" победу над "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов

Гол бельгийца в концовке матча позволил команде Индзаги победить

В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов "Интер" принял в Милане португальский "Порту".

"Драконы" изначально считались аутсайдерами поединка, сообщают Новини.LIVE.

"Порту" дважды за последние годы пробивался в четвертьфинал Лиги чемпионов. Оба раза португальская команда обыгрывала итальянские команды. От нее пострадали "Рома" и "Ювентус". Теперь жребий свел "драконов" с миланцами.

"Интер" — "Порту" — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 86.

Удаление: Оттавио, 78 ("Порту") — фол

"Интер": Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Брозович, 72), Ди Марко (Гозенс, 58) — Даутаро Мартинес (капитан), Джеко (Лукаку, 58).

Тренер: Симоне Индзаги.

"Порту": Диогу Кошта — Жоау Мариу (Боржеш, 90+2), Пепе (капитан), Маркано, Зайду — Отавио, Урибе, Груич, Галено (Эванилсон, 51) — Тареми, Эдуардо Пепе.

Тренер: Сержиу Консейсау.

Хозяева поля активно начали поединок, но гости не возражали против такого развития событий. Португальцы отдали сопернику инициативу и играли на контратаках. "Интеру" удавалось время от времени создавать опасные моменты у ворот Кошты.

На 13-й минуте Ди Марко навесил с фланга в чужую штрафную площадку, где Лаутаро без помех пробил головой, но не попал в створ. Несколько минут спустя Чалханоглу после углового прострелил низом на партнера, получил обратную передачу и с ходу пробил от угла штрафной — Диогу Кошта перевел мяч через перекладину!

Гости ответили перед перерывом. Тареми изящно пяткой скинул мяч в центр штрафной, откуда Груич мощно пробил с ходу. Онана ногой отбил мяч. Сразу после этого Кошта спас "Порту" после удара Бастони.

После перерыва команды продолжили обмен ударами, которые не приводили к голам. Онана несколько раз спас "Интер" от неприятностей. Индзаги понял, что пора вносить коррективы, и провел серию замен. На 73-й минуте Лукаку прострелил на Лаутаро, которому оставалось не промахнуться из выгодной позиции. Но аргентинец не попал в створ.

Гостям стало сложно под конец матча. Оттавио грубо сыграл против Чалханоглу и был удален с поля за повторную желтую карточку. Победу "Интеру" на 86-й минуте принес Лукаку. Барелла подал с фланга, Ромелу пробил головой в штангу, но сам же сыграл на добивании, 1:0. Важный мяч для бельгийца и его команды. Но в этой паре еще ничего не ясно.

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