Лукаку приніс Інтеру перемогу над Порту до 1/8 Ліги чемпіонів

Гол бельгійця наприкінці матчу дозволив команді Індзагі перемогти

У першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" прийняв у Мілані португальський "Порту".

"Дракони" спочатку вважалися аутсайдерами поєдинку, повідомляють Новини.LIVE.

"Порту" двічі за останні роки пробивався до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Обидва рази португальська команда обігравала італійців. Від неї постраждали "Рома" та "Ювентус". Тепер жереб звів "драконів" із міланцями.

"Інтер" — "Порту" — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 86.

Вилучення: Оттавіо, 78 ("Порту") — фол

"Інтер": Онана — Шкріньяр, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Брозович, 72), Ді Марко (Гозенс, 58) — Даутаро Мартінес (капітан), Джеко (Лукаку, 58).

Тренер: Сімоне Індзагі.

"Порту": Діогу Кошта — Жоау Маріу (Боржеш, 90+2), Пепе (капітан), Маркано, Зайду — Отавіо, Урібе, Груїч, Галено (Еванілсон, 51) — Таремі, Едуардо Пепе.

Тренер: Сержі Консейсау.

Хазяї поля активно розпочали поєдинок, але гості не заперечували проти такого розвитку подій. Португальці віддали супернику ініціативу та грали на контратаках. "Інтеру" вдавалося іноді створювати небезпечні моменти біля воріт Кошти.

На 13-й хвилині Ді Марко навісив із флангу в чужий штрафний майданчик, де Лаутаро без перешкод пробив головою, але не влучив у ворота. Через кілька хвилин Чалханоглу після кутового прострілив низом на партнера, отримав зворотну передачу і з ходу пробив від кута штрафного майданчика — Діогу Кошта перевів м'яч через поперечину!

Гості відповіли перед перервою. Таремі витончено п'ятою скинув м'яч у центр штрафного майданчика, звідки Груїч потужно пробив з ходу. Онана ногою відбив м'яч. Відразу після цього Кошта врятував Порту після удару Бастоні.

Після перерви команди продовжили обмін ударами, які не призводили до голів. Онана кілька разів урятував "Інтер" від неприємностей. Індзагі зрозумів, що настав час вносити корективи, і провів серію замін. На 73-й хвилині Лукаку прострілив на Лаутаро, якому залишалося не схибити з вигідної позиції. Але аргентинець не влучив у ворота.

Гостям стало складно під кінець матчу. Оттавіо грубо зіграв проти Чалханоглу і вилучили з поля за повторну жовту картку. Перемогу "Інтеру" на 86 хвилині приніс Лукаку. Барелла подав із флангу, Ромелу пробив головою у штангу, але сам же зіграв на добиванні, 1:0. Важливий м'яч для бельгійця та його команди. Але в цій парі ще нічого не зрозуміло.

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