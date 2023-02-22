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"Такого не должно было случиться": Юрген Клопп о поражении "Ливерпуля" от "Реала"

22 февраля 2023 06:56
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп назвал причины поражения Ливерпуля в матче с Реалом в ЛЧ
Англичане пропустили дома пять голов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итог домашнему разгрому своей команды в первом матче с мадридским "Реалом" в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

"Красные" забили два гола в дебюте поединка, но затем пропустили пять мячей, напоминают Новини.LIVE

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В матче "Ливерпуля" против "Реала" дублем отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Еде один мяч оказался на счету Эдера Милитао. В составе английской команды забили Салах и Дарвин Нуньес. 

Ливерпуль — Реал Мадрид

"Реал" наказал "Ливерпуль" за ошибки

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что его команда лучше начала этот поединок и должна была сыграть более уверенно после забитых голов. Однако сопернику удалось перехватить инициативу. 

"Начало было великолепным. Это было идеально, именно так мы хотели играть. Весь первый тайм был хорош, не считая пропущенных голов.

После первого пропущенного гола "Ливерпуль" начал играть немного пассивно, хотя надо было продолжить оказывать давление на соперника. Второй гол — это фарс. Такого не должно быть, но такое может случиться, 2:2. Потом счет стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды", — рассказал Юрген Клопп. 

Выводы о поражении

Тренер "Ливерпуля" подтвердил, что каждый забитый мадридским "Реалом" мяч оказывал негативное влияние на английских футболистов. Они стали часто ошибаться, чем воспользовался соперник. 

"Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но необходимо было вернуть импульс. После третьего пропущенного гола размер свободного пространства в третьем голе невероятен.

Мы поедем в Мадрид для того, чтобы решить очень сложную задачу. Важно извлечь урок из того, что произошло", — объяснил Юрген Клопп. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

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