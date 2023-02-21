Динамо ищет покупателей на Шапаренко и Бущана

Клуб братьев Суркисов оказался в тяжелом финансовом положении

Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом.

Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

В начале 2023 года киевское "Динамо" покинули сразу несколько талантливых воспитанников клуба. Защитник Илья Забарный ушел в английский "Борнмут", в составе которого до сих пор не успел дебютировать из-за травмы. Хавбек Виктор Цыганков перешел в испанскую "Жирону", где постепенно становится одним из лидеров команды.

Кто покинет "Динамо"?

Однако уже через несколько месяцев "Динамо" могут покинуть голкипер Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко, который пока травмирован. Причина такого решения банальна — клубу необходимы деньги.

"Руководство дало четко понять: денег нет и не предвидится. Летом ждут полного выздоровления Шапаренко и Бущана, ищут под них варианты. Почему ищут? Потому что предметного интереса со стороны пока нет. За этими двумя игроками пока пустота", — сообщили в "Динамо Киев Inside".

Взамен ушедших футболистов с опытом игры в еврокубках тренерский штаб киевского "Динамо" будет рассчитывать на молодых исполнителей. Далеко не все из них успели проявить себя на молодежном уровне, но у "Динамо" нет другого выбора.

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