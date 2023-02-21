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"Динамо" хочет продать Шапаренко и Бущана: куда могут пойти звездные футболисты

21 февраля 2023 14:18
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Динамо ищет покупателей на Шапаренко и Бущана
Клуб братьев Суркисов оказался в тяжелом финансовом положении
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. 

Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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В начале 2023 года киевское "Динамо" покинули сразу несколько талантливых воспитанников клуба. Защитник Илья Забарный ушел в английский "Борнмут", в составе которого до сих пор не успел дебютировать из-за травмы. Хавбек Виктор Цыганков перешел в испанскую "Жирону", где постепенно становится одним из лидеров команды. 

Николай Шапаренко

Кто покинет "Динамо"?

Однако уже через несколько месяцев "Динамо" могут покинуть голкипер Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко, который пока травмирован. Причина такого решения банальна — клубу необходимы деньги. 

"Руководство дало четко понять: денег нет и не предвидится. Летом ждут полного выздоровления Шапаренко и Бущана, ищут под них варианты. Почему ищут? Потому что предметного интереса со стороны пока нет. За этими двумя игроками пока пустота", — сообщили в "Динамо Киев Inside".

Взамен ушедших футболистов с опытом игры в еврокубках тренерский штаб киевского "Динамо" будет рассчитывать на молодых исполнителей. Далеко не все из них успели проявить себя на молодежном уровне, но у "Динамо" нет другого выбора.  

Напомним, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

Гражданская жена лидера сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заинтриговала болельщиков футболиста. Она намекнула на переезд в другой город. 

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