Динамо продлило контракт с Константином Вивчаренко

"Бело-синие" сохранили в составе перспективного игрока

Руководство киевского "Динамо" приняло решение продлить контракт с левым защитником команды Константином Вивчаренко. Стороны уже подписали новое соглашение.

Эту информацию подтвердил официальный сайт "бело-синих".

Детали нового контракта Константина Вивчаренко с "Динамо" не разглашаются. Срок действия предыдущего соглашения 20-летнего футболиста с клубом заканчивался летом 2024-го года.

Карьера молодого "динамовца"

Константин Вивчаренко является воспитанником "Динамо", он выступал за команды "бело-синих" U19 и U21. Защитник впервые появился на поле в составе главной команды столичного клуба в матче квалификации Лиги чемпионов 2022/2023.

Молодой футболист сыграл несколько минут в Стамбуле против местного "Фенербахче". Тот поединок киевляне выиграли со счетом 2:1, а сам Вивчаренко записал на свой счет результативную передачу.

В нынешнем сезоне Константин Вивчаренко отыграл в составе "Динамо" 22 поединка во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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