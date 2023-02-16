Динамо продлило контракт с Константином Вивчаренко

Один из лидеров "Динамо" продлил соглашение с клубом: надолго останется в Киеве
Руководство киевского "Динамо" приняло решение продлить контракт с левым защитником команды Константином Вивчаренко. Стороны уже подписали новое соглашение.
Эту информацию подтвердил официальный сайт "бело-синих".
-
Вице-президент США обвинила россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине
-
Украина надеется получить приглашение в НАТО летом, — Стефанчук
-
Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей
-
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату
-
Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно
-
В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта
-
Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы
-
Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь
-
Борьба с тарифами: одессит подал в суд на городской исполком из-за тарифов на парковку
-
Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога
Детали нового контракта Константина Вивчаренко с "Динамо" не разглашаются. Срок действия предыдущего соглашения 20-летнего футболиста с клубом заканчивался летом 2024-го года.
Карьера молодого "динамовца"
Константин Вивчаренко является воспитанником "Динамо", он выступал за команды "бело-синих" U19 и U21. Защитник впервые появился на поле в составе главной команды столичного клуба в матче квалификации Лиги чемпионов 2022/2023.
Молодой футболист сыграл несколько минут в Стамбуле против местного "Фенербахче". Тот поединок киевляне выиграли со счетом 2:1, а сам Вивчаренко записал на свой счет результативную передачу.
В нынешнем сезоне Константин Вивчаренко отыграл в составе "Динамо" 22 поединка во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.