Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1" arrow

Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"

15 февраля 2023 19:47
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях Динамо и Днепра-1
Наставник "Пахтакора" оценил шансы лидеров УПЛ на победу в чемпионате
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких сделал прогноз относительно команд, которые ведут борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги.

Наставник чемпионов Узбекистана оценил шансы на победу в УПЛ "Днепра-1" и "Динамо", сообщает FanDay

Читайте также:

44-летний Максим Шацких провел в чемпионате Украины 15 лет и прекрасно знает эту лигу. Он выступал за киевское "Динамо", столичный "Арсенал", ужгородскую "Говерлу" и одесский "Черноморец". 

Кто выиграет чемпионат Украины? 

Наставник "Пахтакора" считает сезон 2022/2023 непредсказуемым и настаивает на то, что рано делать выводы по поводу будущего чемпиона. По его мнению, каждый из претендентов достоин победы. 

Артем Довбик

"Я всегда говорил: "Конец чемпионата покажет, кто на каком месте будет". Сейчас все научились играть в футбол — и атаковать, и обороняться.

Только "Динамо" — чемпионская команда, а "Днепр-1" в этом плане немножко менее опытный, это немаловажно. Нет еще того ощущения, что они чемпионы, а у "Динамо" это в крови. Посмотрим, как будут выглядеть во втором круге и "динамовцы", и "днепровцы", — рассказал Максим Шацких. 

Тренер призвал не сбрасывать со счетов и донецкий "Шахтер". Команда Игора Йовичевича демонстрирует интересный, комбинационный футбол и может воспользоваться шансом потеснить с первого места "Днепр-1". 

Виктор Цыганков

Лидеры команд

Шацких считает, что на перспективах команд может сказаться отсутствие лидеров. "Шахтер" продал Михаила Мудрика, "Динамо" отпустило Виктора Цыганкова, а вот "Днепр-1" сохранил Артема Довбика. 

"Человека с такими индивидуальными качествами, как у Вити, сейчас нет в "Динамо". Но это все компенсируется командными действиями. Есть у них на фланге люди, и на подходе талантливые молодые ребята. К сожалению, нужно время, чтобы обучить их, чтобы они поняли и услышали, что от них требуется", — добавил Максим Шацких. 

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:01 Резников "совершенно уверен", что Украина получит от союзников истребители

19:59 Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые

Новина з фото

19:42 Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели

19:39 В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки

19:36 Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:35 Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году

19:34 На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана

19:26 Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

19:25 Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны

19:21 В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Новина з відео

17:16 "Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Новина з відео

13:35 Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее

Новина з відео

12:37 "Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Актуальное по теме

None 15 Февраль 20:01

Резников "совершенно уверен", что Украина получит от союзников истребители

None 15 Февраль 20:01

Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые

None 15 Февраль 19:41

Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели

None 15 Февраль 20:02

В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB