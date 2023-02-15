Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"

Наставник "Пахтакора" оценил шансы лидеров УПЛ на победу в чемпионате

Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких сделал прогноз относительно команд, которые ведут борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги.

Наставник чемпионов Узбекистана оценил шансы на победу в УПЛ "Днепра-1" и "Динамо", сообщает FanDay.

44-летний Максим Шацких провел в чемпионате Украины 15 лет и прекрасно знает эту лигу. Он выступал за киевское "Динамо", столичный "Арсенал", ужгородскую "Говерлу" и одесский "Черноморец".

Кто выиграет чемпионат Украины?

Наставник "Пахтакора" считает сезон 2022/2023 непредсказуемым и настаивает на то, что рано делать выводы по поводу будущего чемпиона. По его мнению, каждый из претендентов достоин победы.

"Я всегда говорил: "Конец чемпионата покажет, кто на каком месте будет". Сейчас все научились играть в футбол — и атаковать, и обороняться.

Только "Динамо" — чемпионская команда, а "Днепр-1" в этом плане немножко менее опытный, это немаловажно. Нет еще того ощущения, что они чемпионы, а у "Динамо" это в крови. Посмотрим, как будут выглядеть во втором круге и "динамовцы", и "днепровцы", — рассказал Максим Шацких.

Тренер призвал не сбрасывать со счетов и донецкий "Шахтер". Команда Игора Йовичевича демонстрирует интересный, комбинационный футбол и может воспользоваться шансом потеснить с первого места "Днепр-1".

Лидеры команд

Шацких считает, что на перспективах команд может сказаться отсутствие лидеров. "Шахтер" продал Михаила Мудрика, "Динамо" отпустило Виктора Цыганкова, а вот "Днепр-1" сохранил Артема Довбика.

"Человека с такими индивидуальными качествами, как у Вити, сейчас нет в "Динамо". Но это все компенсируется командными действиями. Есть у них на фланге люди, и на подходе талантливые молодые ребята. К сожалению, нужно время, чтобы обучить их, чтобы они поняли и услышали, что от них требуется", — добавил Максим Шацких.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.