Максим Шацьких розповів про чемпіонські амбіції "Динамо" та "Дніпра-1"

Наставник "Пахтакора" оцінив шанси лідерів УПЛ на перемогу в чемпіонаті

Головний тренер "Пахтакора" Максим Шацьких зробив прогноз щодо команд, які ведуть боротьбу за золоті медалі української Прем'єр-ліги.

Наставник чемпіонів Узбекистану оцінив шанси на перемогу в УПЛ "Дніпра-1" та "Динамо", повідомляє FanDay.

44-річний Максим Шацьких провів у чемпіонаті України 15 років та чудово знає цю лігу. Він виступав за київське "Динамо", столичний "Арсенал", ужгородську "Говерлу" та одеський "Чорноморець".

Хто виграє чемпіонат України?

Наставник "Пахтакора" вважає сезон 2022/2023 непередбачуваним і наполягає на тому, що рано робити висновки щодо майбутнього чемпіона. На його думку, кожен із претендентів вартий перемоги.

"Я завжди казав: "Кінець чемпіонату покаже, хто на якому місці буде". Зараз усі навчилися грати у футбол — і атакувати, і оборонятися.

Тільки "Динамо" - чемпіонська команда, а "Дніпро-1" у цьому плані трохи менш досвідчений, це важливо. Немає ще того відчуття, що вони чемпіони, а "Динамо" це в крові. Подивимося, як виглядатимуть у другому колі й "динамівці", і "дніпровці", — розповів Максим Шацьких.

Тренер закликав не скидати з рахунків і донецький "Шахтар". Команда Ігора Йовічевіча демонструє цікавий, комбінаційний футбол і може скористатися шансом потіснити з першого місця "Дніпро-1".

Лідери команд

Шацьких вважає, що на перспективах команд може позначитися відсутність лідерів. "Шахтар" продав Михайла Мудрика, "Динамо" відпустило Віктора Циганкова, а ось "Дніпро-1" зберіг Артема Довбика.

"Людини з такими індивідуальними якостями, як у Віті, зараз немає в "Динамо". Але це все компенсується командними діями. Є у них на фланзі люди, і на підході талановиті молоді хлопці. На жаль, потрібний час, щоб навчити їх, щоб вони зрозуміли та почули, що від них потрібно", — додав Максим Шацьких.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.