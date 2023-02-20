Жена Криштиану Роналду намекнула на трансфер в известный клуб

Португальский футболист не собирается завершать карьеру в клубе из Саудовской Аравии

Супруга лидера сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заинтриговала болельщиков футболиста.

Джорджина Родригес продемонстрировала результат новых съемок на своей странице в Instagram.

Испанская модель Джорджина Родригес не сидит без дела в Эр-Рияде, где работает ее гражданский супруг Криштиану Роналду. Девушка совмещает обязанности матери огромного семейства с работой в индустрии моды.

Карьера Джорджины Родригес

Недавно Джорджина стала лицом известного итальянского бренда премиум-класса. Реклама с роскошной девушкой украсила известные на весь мир площади в нескольких итальянских городах. Больше всего плакатов оказалось в Милане.

Джорджина Родригес выложила в социальной сети рекламу, в которой снялась в главной роли. Среди кадров с девушкой периодически появляются достопримечательности "Милана", включая собор "Дуомо". Болельщики Криштиану Роналду уже предположили, что следующей остановкой португальца в футболе станет один из миланских клубов.

В 2023-м году Криштиану Роналду сыграл четыре официальных матча за "Аль-Наср", забил пять голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии действует до лета 2025-го года.

Напомним, вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".