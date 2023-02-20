Дружина Кріштіану Роналду натякнула на трансфер у відомий клуб

Португальський футболіст не збирається завершувати кар'єру у клубі із Саудівської Аравії

Дружина лідера збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду заінтригувала вболівальників футболіста.

Джорджіна Родрігес продемонструвала результат нових зйомок на своїй сторінці в Instagram.

Іспанська модель Джорджіна Родрігес не сидить без діла в Ер-Ріяді, де працює її громадянський чоловік Кріштіану Роналду. Дівчина поєднує обов'язки матері великого сімейства з роботою в індустрії моди.

Кар'єра Джорджіни Родрігес

Нещодавно Джорджіна стала обличчям відомого італійського бренду преміумкласу. Реклама із розкішною дівчиною прикрасила відомі на весь світ площі у кількох італійських містах. Найбільше плакатів опинилося у Мілані.

Джорджіна Родрігес виклала у соціальній мережі рекламу, у якій знялася у головній ролі. Серед кадрів із дівчиною періодично з'являються визначні пам'ятки "Мілана", включаючи собор "Дуомо". Уболівальники Кріштіану Роналду вже припустили, що наступною зупинкою португальця у футболі стане один із міланських клубів.

У 2023-му році Кріштіану Роналду зіграв чотири офіційні матчі за "Аль-Наср", забив п'ять голів і зробив дві результативні передачі. Його контракт із клубом із Саудівської Аравії діє до літа 2025-го року.

Нагадаємо, воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".