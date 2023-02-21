Гарри Каспаров назвал имена талантливых украинских шахматистов

Гарри Каспаров стал гораздо реже играть в шахматы

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.

Сам Каспаров почти перестал заниматься любимым делом, сообщает Espreso TV.

59-летний гроссмейстер Гарри Каспаров редко садиться за шахматную доску, но при этом продолжает следить за различными соревнованиями и спортивными мероприятиями.

Украинские таланты

Каспаров рассказал, что шахматы остаются важной частью его жизни. Он играет уже более 55 лет, привязанность к шахматам сохраняется у 13 чемпиона мира и по сей день.

"При этом есть другие вещи, связанные с шахматами. Уже 20 лет работает фонд Kasparov Chess Foundation, который я создал в Америке. В нем есть программы работы с молодыми звездами. Я два раза в год провожу сессию в Америке. Сейчас мы начали делать сессии в Европе.

Кстати, могу сказать, что впечатляет рост талантов в Украине. Есть два очень талантливых парня в Украине с очень большим будущим: Игорь Самуненков и Кирилл Нежинцев", — рассказал Гарри Каспаров.

Гроссмейстер добавил, что время от времени и сам садится за шахматную доску. Иногда он проводит сеансы одновременной игры и показательные турниры по шахматам Фишера.

"Но это так, на любительском уровне. Я себя в шутку называю самым квалифицированным любителем шахмат в мире", — добавил Гарри Каспаров.

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