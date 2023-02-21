Гарри Каспаров назвал имена талантливых украинских шахматистов

"В Украине есть два парня с большим будущим": Каспаров назвал талантливых шахматистов
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.
Сам Каспаров почти перестал заниматься любимым делом, сообщает Espreso TV.
-
В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти
-
100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения
-
Как Байден ехал в Киев: в Укрзализнице рассказали подробности
-
В Болгарии полиция обнаружила еще один грузовик с десятками мигрантов
-
Германия рекомендовала своим гражданам не ездить в россию
-
Поставили ультиматум: оккупанты в Донецкой области угрозами заставляют бюджетников взять паспорта рф
-
Сильный ветер и осадки: на Одесчину надвигается непогода
-
ISW оценил возможность ухода ВСУ из Бахмута
-
В Украине тарифы на электроэнергию планируют сделать рыночными
-
Облачно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
59-летний гроссмейстер Гарри Каспаров редко садиться за шахматную доску, но при этом продолжает следить за различными соревнованиями и спортивными мероприятиями.
Украинские таланты
Каспаров рассказал, что шахматы остаются важной частью его жизни. Он играет уже более 55 лет, привязанность к шахматам сохраняется у 13 чемпиона мира и по сей день.
"При этом есть другие вещи, связанные с шахматами. Уже 20 лет работает фонд Kasparov Chess Foundation, который я создал в Америке. В нем есть программы работы с молодыми звездами. Я два раза в год провожу сессию в Америке. Сейчас мы начали делать сессии в Европе.
Кстати, могу сказать, что впечатляет рост талантов в Украине. Есть два очень талантливых парня в Украине с очень большим будущим: Игорь Самуненков и Кирилл Нежинцев", — рассказал Гарри Каспаров.
Гроссмейстер добавил, что время от времени и сам садится за шахматную доску. Иногда он проводит сеансы одновременной игры и показательные турниры по шахматам Фишера.
"Но это так, на любительском уровне. Я себя в шутку называю самым квалифицированным любителем шахмат в мире", — добавил Гарри Каспаров.
Напомним, супруга лидера сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заинтриговала болельщиков футболиста. Она намекнула на переезд в другой город.
А вратарь лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".