Гаррі Каспаров назвав імена талановитих українських шахістів

Гаррі Каспаров став набагато рідше грати у шахи

Колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.

Сам Каспаров майже перестав займатися улюбленою справою, повідомляє Espreso TV.

59-річний гросмейстер Гаррі Каспаров рідко сідає за шахівницю, але при цьому продовжує стежити за різними змаганнями та спортивними заходами.

Українські таланти

Каспаров розповів, що шахи залишаються важливою частиною його життя. Він грає вже понад 55 років, прихильність до шахів зберігається у 13 чемпіонів світу і донині.

"При цьому є інші речі, пов'язані з шахами. Вже 20 років працює фонд Kasparov Chess Foundation, який я створив в Америці. У ньому є програми роботи з молодими зірками. Я двічі на рік проводжу сесію в Америці. Наразі ми почали робити сесії. в Європі.

До речі, можу сказати, що вражає зростання талантів України. Є два дуже талановиті хлопці в Україні з дуже великим майбутнім: Ігор Самуненков та Кирило Ніжинцев", — розповів Гаррі Каспаров.

Гросмейстер додав, що час від часу і сам сідає за шахівницю. Іноді він проводить сеанси одночасної гри та показові турніри з шахів Фішера.

"Але це так, на аматорському рівні. Я себе жартома називаю найкваліфікованішим любителем шахів у світі", — додав Гаррі Каспаров.

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