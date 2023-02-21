Динамо шукає покупців на Шапаренка та Бущана

Клуб братів Суркісів опинився у тяжкому фінансовому становищі

Керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа.

Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

На початку 2023 року київське "Динамо" залишили одразу кілька талановитих вихованців клубу. Захисник Ілля Забарний пішов до англійського "Борнмута", у складі якого досі не встиг дебютувати через травму. Хавбек Віктор Циганков перейшов до іспанської "Жирони", де поступово стає одним із лідерів команди.

Хто залишить "Динамо"?

Проте вже за кілька місяців "Динамо" можуть покинути голкіпер Георгій Бущан і півзахисник Микола Шапаренко, який поки травмований. Причина такого рішення банальна — клубу потрібні гроші.

"Керівництво дало чітко зрозуміти: грошей немає і не передбачається. Влітку чекають на повне одужання Шапаренка і Бущана, шукають під них варіанти. Чому шукають? Тому що предметного інтересу з боку поки немає. За цими двома гравцями поки що порожнеча", — повідомили в "Динамо" Київ Inside".

Натомість футболістів з досвідом гри в єврокубках тренерський штаб київського "Динамо" розраховуватиме на молодих виконавців. Далеко не всі з них встигли проявити себе на молодіжному рівні, але "Динамо" не має іншого вибору.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.

Громадянська дружина лідера збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду заінтригувала вболівальників футболіста. Вона натякнула на переїзд до іншого міста.