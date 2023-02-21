Виктор Цыганков вывез из Украины огромную сумму — детали скандала

Виктор Цыганков вывез из Украины внушительную сумму

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

Цыганков пытался не декларировать средства, сообщает Youcontrol.

25-летний Виктор Цыганков в начале 2023 года перешел из киевского "Динамо" в испанскую "Жирону". Стало известно, что еще в апреле прошлого года футболист вывозил наличные в размере 500 тыс. евро и 115 тыс. долларов через границу с Румынией.

Детали скандала

При прохождении таможенного контроля у Цыганкова возникла проблема. Офицеры контроля решили, что сумма наличных средств оформлена ненадлежащим образом. Футболист совершил перемещение средств через таможенную границу Украины с "сокрытием от таможенного контроля, путем представлением таможенному органу как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем"

Виктору Цыганкову было предписано подать справку о доходах. Согласно данным, содержащимся в определении суда по делу футболиста о декларировании валюты, в 2020 году зарплата игрока у "Динамо" составляла 325 500 тыс. долларов. В 2021 году — 36 645 601 гривну, что по официальному курсу составляло более 1,1 млн евро.

Дело было направлено в суд, который решил, что вины Виктора Цыганкова в случившемся инциденте нет.

В настоящее время полузащитник сборной Украины выступает за испанскую "Жирону", в составе которой в минувшие выходные забил свой первый гол и сделал результативную передачу.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

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