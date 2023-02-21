Віктор Циганков вивіз з України величезну суму — деталі скандалу

Віктор Циганков вивіз із України значну суму

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виявився фігурантом скандалу, про який стало відомо лише зараз. Футболіст вивіз з України велику суму грошей.

Циганков намагався не декларувати кошти, повідомляє Youcontrol.

25-річний Віктор Циганков на початку 2023 року перейшов із київського "Динамо" до іспанської "Жирони". Стало відомо, що ще у квітні минулого року футболіст вивозив готівку у розмірі 500 тисяч євро та 115 тисяч доларів через кордон із Румунією.

Деталі скандалу

Під час проходження митного контролю у Циганкова виникла проблема. Офіцери контролю вирішили, що суму готівки оформлено неналежним чином. Футболіст здійснив переміщення коштів через митний кордон України з "приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів або документів, отриманих незаконним шляхом".

Віктору Циганкову було наказано подати довідку про доходи. Згідно з даними, що містяться в ухвалі суду у справі футболіста про декларування валюти, у 2020 році зарплата гравця у "Динамо" становила 325 500 тис. доларів. У 2021 році — 36 645 601 гривню, що за офіційним курсом становило понад 1,1 млн євро.

Справа була направлена до суду, який вирішив, що провини Віктора Циганкова в інциденті немає.

Наразі півзахисник збірної України виступає за іспанську "Жирону", у складі якої минулими вихідними забив свій перший гол і зробив результативну передачу.

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