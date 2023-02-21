Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба встретились в Барселоне

Лионель Месси побродил по узким улочкам Готического квартала Барселоны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси снова приехал в Барселону. Бывший футболист "сине-гранатовых" встретился со своими друзьями. В компании известных испаноязычных футболистов оказался легендарный итальянский форвард.

Все они вместе сфотографировались, а снимок на своей странице в Instagram выложила супруга Лионеля Месси Антонела Роккуццо.

35-летний Лионель Месси "подогрел" слухи о вероятном возвращении в каталонскую "Барселону". Супруга футболиста Антонелла Роккуццо выложила в сеть фотографию, на которой они позируют с действующими игроками "сине-гранатовых".

Месси снова в Барселоне

Вместе с Лионелем Месси и Антонеллой Роккуццо по готическому кварталу Барселоны прогулялись Серхио Бускетс и Жорди Альба со своими женами. Все они прекрасно знакомы еще с тех времен, когда аргентинец выступал на "Камп Ноу". Стоит ждать новой порции слухов о возможном возвращении Месси в "Барселону".

Вместе со старыми друзьями позирует еще одна интересная пара. К действующим футболистам присоединились легендарный итальянский футболист Кристиан Вьери и его супруга.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

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