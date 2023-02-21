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Лионель Месси вернусь в "Барселону" и уже встретился со старыми друзьями

21 февраля 2023 19:18
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба встретились в Барселоне
Лионель Месси побродил по узким улочкам Готического квартала Барселоны
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси снова приехал в Барселону. Бывший футболист "сине-гранатовых" встретился со своими друзьями. В компании известных испаноязычных футболистов оказался легендарный итальянский форвард.

Все они вместе сфотографировались, а снимок на своей странице в Instagram выложила супруга Лионеля Месси Антонела Роккуццо.  

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35-летний Лионель Месси "подогрел" слухи о вероятном возвращении в каталонскую "Барселону". Супруга футболиста Антонелла Роккуццо выложила в сеть фотографию, на которой они позируют с действующими игроками "сине-гранатовых". 

Instagram Антонеллы Рокуццо

Месси снова в Барселоне

Вместе с Лионелем Месси и Антонеллой Роккуццо по готическому кварталу Барселоны прогулялись Серхио Бускетс и Жорди Альба со своими женами. Все они прекрасно знакомы еще с тех времен, когда аргентинец выступал на "Камп Ноу". Стоит ждать новой порции слухов о возможном возвращении Месси в "Барселону". 

Instagram Антонеллы Рокуццо

Вместе со старыми друзьями позирует еще одна интересная пара. К действующим футболистам присоединились легендарный итальянский футболист Кристиан Вьери и его супруга. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

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