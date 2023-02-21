"Барселону" могут серьезно наказать из-за выплат судье

У "сине-гранатовых" возникли большие проблемы из-за бывшего руководства

Каталонская "Барселона" может столкнуться с жесткими санкциями после опубликования результатов расследования дела о сотрудничестве с арбитрами.

Клуб обвиняют в выплатах вице-президенту Технического комитета судей за отчеты об арбитрах, напоминает Marca.

После того как прокуратура Барселоны взялась за расследование дела о выплате каталонцами суммы в 1,4 млн евро вице-президенту Технического комитета судей Испании, "сине-гранатовые" официально заявили, что деньги платились за технические отчеты об арбитрах для тренерского штаба.

Скандал разгорается

Бывший тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что ни разу не видел эти отчеты и даже не знал об их существовании.

"Здесь, в "Атлетике" (где сейчас работает тренер. — Ред.), тема арбитров является привычным делом. У нас есть отчеты о судьях, статистика, оценка их действий, количество показанных карточек. Иногда я просматриваю эти отчеты. Но в "Барселоне" я их не видел и даже не знал, что они существуют", — заверил Эрнесто Вальверде.

В случае, если вина "Барселоны" будет доказана, команду могут понизить во второй дивизион. Тем временем "Севилья" сделала публичное заявление по делу каталонского клуба, в котором призвала Федерацию и Ла Лигу разобраться в произошедшем. По версии "Севильи", дело ставит под сомнение честность соревнований. С аналогичными требованиями выступило руководство "Эспаньола".

Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".

Тем временем бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вскоре после своего дня рождения вылетел в США. Именно там украинец будет готовиться к своему следующему бою.