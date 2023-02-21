"Барселону" можуть серйозно покарати через виплати судді

У "синьо-гранатових" виникли великі проблеми через колишнє керівництво

Каталонська "Барселона" може зіткнутися із жорсткими санкціями після опублікування результатів розслідування справи про співпрацю з арбітрами.

Клуб звинувачують у виплатах віцепрезиденту Технічного комітету суддів за звіти про арбітрів, нагадує Marca.

Після того, як прокуратура Барселони взялася за розслідування справи про виплату каталонцями суми в 1,4 млн євро віцепрезиденту Технічного комітету суддів Іспанії, "синьо-гранатові" офіційно заявили, що гроші платилися за технічні звіти про арбітрів для тренерського штабу.

Скандал спалахує

Колишній тренер "Барселони" Ернесто Вальверде заявив, що жодного разу не бачив цих звітів і навіть не знав про їхнє існування.

"Тут, в клубі "Атлетик" (де зараз працює тренер — Ред.), тема арбітрів є звичною справою. У нас є звіти про суддів, статистика, оцінка їхніх дій, кількість показаних карток. Іноді я переглядаю ці звіти. Але в "Барселоні" я їх не бачив і навіть не знав, що вони існують", — запевнив Ернесто Вальверде.

Якщо вина "Барселони" буде доведена, команду можуть знизити до другого дивізіону. Тим часом "Севілья" зробила публічну заяву у справі каталонського клубу, в якій закликала Федерацію та Ла Лігу розібратися у події. За версією "Севільї", справа ставить під сумнів чесність змагань. З аналогічними вимогами виступило керівництво "Еспаньйолу".

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.