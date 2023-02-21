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Ліонель Мессі повернувся до "Барселони" і вже зустрівся зі старими друзями

21 лютого 2023 19:18
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба зустрілися у Барселоні
Ліонель Мессі поблукав вузькими вуличками Готичного кварталу Барселони
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знову приїхав до Барселони. Колишній футболіст "синьо-гранатових" зустрівся зі своїми друзями. У компанії відомих іспаномовних футболістів опинився легендарний італійський форвард.

Усі вони разом сфотографувалися, а знімок на своїй сторінці в Instagram виклала дружина Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо.

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35-річний Ліонель Мессі "підігрів" чутки про ймовірне повернення до каталонської "Барселони". Дружина футболіста Антонелла Роккуццо виклала в мережу фотографію, на якій вони позують із гравцями "синьо-гранатових".

Instagram Антонелли Рокуццо

Мессі знову в Барселоні

Разом з Ліонелем Мессі та Антонелою Роккуццо готичним кварталом Барселони прогулялися Серхіо Бускетс та Жорді Альба зі своїми дружинами. Всі вони чудово знайомі ще з тих часів, коли аргентинець виступав на Камп Ноу. Варто чекати на нову порцію чуток про можливе повернення Мессі до "Барселони".

Instagram Антонелли Рокуццо

Разом зі старими друзями позує ще одна цікава пара. До чинних футболістів приєдналися легендарний італійський футболіст Крістіан В'єрі та його дружина.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виявився фігурантом скандалу, про який стало відомо лише зараз. Футболіст вивіз з України велику суму грошей.

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