Мадридский Реал разгромил на выезде Ливерпуль в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Конец эпохи Клоппа: "Реал" отыгрался и разгромил "Ливерпуль" на выезде
Мадридский "Реал" сумел совершить камбэк на "Энфилд Роуд". Подопечные Карло Анчелотти уступали со счетом 0:2 на 15-й минуте, но затем "сливочные" забили 5 голов и, похоже, провели риска под неудачным сезоном для "Ливерпуля" и приблизили отставку легендарного Юргена Клоппа.
Подробности матча в материале Новини.LIVE
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"Ливерпуль" - "Реал" – 2:5
Голы: Нуньес, 4, Салах, 15 - Винисиус, 20, 35, Милитао, 47, Бензема, 55, 66
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 72), ван Дейк, Э. Робертсон - Гендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Байцетич (Эллиотт, 85) - Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес , 64).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87) - Родриго (Себальос, 80), Бензема (Асенсио, 86), Винисиус.
Перед матчем оба тренера похоже пытались расслабить друг друга, жалуясь у кого вышел более провальный январь. В самом деле, если "Ливерпуль" уже полностью провалил сезон в АПЛ, то "Реал" отпустил "Барселону" хотя бы выиграл Клубный чемпионат мира.
Но Лига чемпионов может вычеркнуть все неудачи. С такими мыслями игроки "красных" начали живее и провели 2 мяча еще до 15-й минуты. Сначала передачу с правого фланга от Салаха на ближнем углу вратарского замкнул пяткой Нуньес, а затем Куртуа на левом фланге штрафной подарил мяч Салаху - 2:0.
Но "Реал" довольно быстро отыгрался. На 20-й минуте прилетело под дальнюю стойку от Виннисиуса с левого угла штрафной, а спустя еще 15 минут уже вратарь "Ливера" Алиссон неудачно сыграл ногами в центре штрафной перед Винисиусом - 2:2.
46' - The Reds get the second-half underway!— Liverpool FC (@LFC) 21 Feb. 2023
🔴 [2-2] ⚪ #LIVRMA | #UCL
После перерыва все стало совсем скверно для хозяев. В начале второго тайма Модрич подачей штрафной с левого фланга попал в голову Милитао на ближней стойке.
На 55-й рикошет от Гомеса во время удара Бензема со входа в правый фланг штрафной отыграл Алиссона, а завершающий аккорд на 66-й исполнил Бензема. Модрича так и не сбили в центре поля, после чего он сыграл на Винисиуса слева, тот сыграл на Бензема в центр, а Карим обыграл защитников и вратаря, и пробил в пустые.
Это домашнее поражение почти снимает вопрос с победителя в этой дуэли, хотя мы помним, что Клопп находил выход из более тяжелых ситуаций. Но это были другие времена и другой "Ливерпуль".
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