Мадридський Реал розгромив на виїзді Ліверпуль у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Мадридці поступались на початку матчу 2:0

Мадридський "Реал" зумів здійснити камбек на "Енфілд Роуд". Підопічні Карло Анчелотті поступались з рахунком 0:2 на 15-й хвилині, але потім "вершкові" забили 5 голів та схоже провели риску під невдалим сезоном для "Ліверпуля" та наблизили відставку легендарного Юргена Клоппа.

Подробиці матчу у матеріалі Новини.LIVE

"Ліверпуль" — "Реал" – 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 15 — Вінісіус, 20, 35, Мілітао, 47, Бензема, 55, 66



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес (Матіп, 72), ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 73), Фабіньо, Байцетич (Елліотт, 85) — Салах, Гакпо (Фірміно, 64), Нуньєс (Жота, 64).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модрич (Кроос, 87) — Родріго (Себальйос, 80), Бензема (Асенсіо, 86), Вінісіус.

Перед матчем обидва тренери схоже намагались розслабити один одного, скаржачись в кого вийшов більш провальний січень. Насправді, якщо "Ліверпуль" вже повністю провалив сезон в АПЛ, то "Реал" відпустивши "Барселону" хоча б виграв Клубний чемпіонат світу.

Але Ліга чемпіонів може закреслити усі невдачі. З такими думками гравці "червоних" почали більш жваво та провели 2 м'ячі ще до 15-ї хвилини. Спочатку передачу з правого флангу від Салаха на ближньому куті воротарського замкнув п'ятою Нуньєс, а потім Куртуа на лівому фланзі штрафного подарував м'яч Салаху – 2:0.

Але "Реал" досить швидко відігрався. На 20-й хвилині прилетіло під дальню стійку від Вінісіуса з лівого кута штрафного, а ще через 15 хвилин вже воротар "Лівера" Аліссон невдало зіграв ногами в центрі штрафного перед Вінісіусом – 2:2.

Після перерви все стало зовсім погано для господарів. На початку другого тайму Модрич подачею штрафного з лівого флангу влучив у голову Мілітао на ближній стійці.

На 55-й рикошет від Гомеса під час удару Бензема зі входу до правого флангу штрафного відіграв Аліссона, а завершальний акорд на 66-й виконав Бензема. Модрича так і не збили в центрі поля, після чого він зіграв на Вінісіуса ліворуч, той зіграв на Бензема в центр, а Карім обіграв захисників і воротаря, і пробив у порожні.

Ця домашня поразка майже знімає питання з переможця у цій дуелі, хоча ми пам'ятаємо, що Клопп знаходив вихід з ще більш важких ситуацій. Але то були інші часи та інший "Ліверпуль".

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