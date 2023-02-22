Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Кінець епохи Клоппа: "Реал" відігрався та розгромив "Ліверпуль" на виїзді arrow

Кінець епохи Клоппа: "Реал" відігрався та розгромив "Ліверпуль" на виїзді

22 лютого 2023 00:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Мадридський Реал розгромив на виїзді Ліверпуль у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів
Мадридці поступались на початку матчу 2:0
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" зумів здійснити камбек на "Енфілд Роуд". Підопічні Карло Анчелотті поступались з рахунком 0:2 на 15-й хвилині, але потім "вершкові" забили 5 голів та схоже провели риску під невдалим сезоном для "Ліверпуля" та наблизили відставку легендарного Юргена Клоппа.

Подробиці матчу у матеріалі Новини.LIVE 

Читайте також:

"Ліверпуль" — "Реал" – 2:5
Голи: Нуньєс, 4, Салах, 15 — Вінісіус, 20, 35, Мілітао, 47, Бензема, 55, 66

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес (Матіп, 72), ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 73), Фабіньо, Байцетич (Елліотт, 85) — Салах, Гакпо (Фірміно, 64), Нуньєс (Жота, 64).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модрич (Кроос, 87) — Родріго (Себальйос, 80), Бензема (Асенсіо, 86), Вінісіус.

Перед матчем обидва тренери схоже намагались розслабити один одного, скаржачись в кого вийшов більш провальний січень. Насправді, якщо "Ліверпуль" вже повністю провалив сезон в АПЛ, то "Реал" відпустивши "Барселону" хоча б виграв Клубний чемпіонат світу.

Але Ліга чемпіонів може закреслити усі невдачі. З такими думками гравці "червоних" почали більш жваво та провели 2 м'ячі ще до 15-ї хвилини. Спочатку передачу з правого флангу від Салаха на ближньому куті воротарського замкнув п'ятою Нуньєс, а потім Куртуа на лівому фланзі штрафного подарував м'яч Салаху – 2:0. 

Але "Реал" досить швидко відігрався. На 20-й хвилині прилетіло під дальню стійку від Вінісіуса з лівого кута штрафного, а ще через 15 хвилин вже воротар "Лівера" Аліссон невдало зіграв ногами в центрі штрафного перед Вінісіусом – 2:2.

Після перерви все стало зовсім погано для господарів. На початку другого тайму Модрич подачею штрафного з лівого флангу влучив у голову Мілітао на ближній стійці. 

На 55-й рикошет від Гомеса під час удару Бензема зі входу до правого флангу штрафного відіграв Аліссона, а завершальний акорд на 66-й виконав Бензема. Модрича так і не збили в центрі поля, після чого він зіграв на Вінісіуса ліворуч, той зіграв на Бензема в центр, а Карім обіграв захисників і воротаря, і пробив у порожні.

Ця домашня поразка майже знімає питання з переможця у цій дуелі, хоча ми пам'ятаємо, що Клопп знаходив вихід з ще більш важких ситуацій. Але то були інші часи та інший "Ліверпуль".

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знову приїхав до Барселони. Колишній футболіст "синьо-гранатових" зустрівся зі своїми друзями. У компанії відомих іспаномовних футболістів опинився легендарний італійський форвард.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:54 YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

23:20 У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо

23:13 БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень

22:46 США введуть санкції ще проти 200 фізичних та юридичних осіб із росії, — WSJ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

22:17 З Туреччини повернулася друга група українських рятувальників

21:59 "Ми всі об’єднані та сміливі": Зеленський подякував Байдену за підтримку

21:40 Конгресмен США Маккол закликає якнайшвидше передати Україні винищувачі

21:19 В Італії заявили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

21:13 Рік війни став "краш-тестом" банківської системи: підсумки від НБУ

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Новина з відео

19:02 Байден у Польщі виступив з промовою: головні тези

Новина з відео

19:02 Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США: подробиці

Новина з відео

16:55 Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:49 Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

Новина з відео

16:35 Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Актуальне по темі

None 21 Лютий 23:37

YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж

None 21 Лютий 23:33

"На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

None 21 Лютий 23:20

У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо

None 21 Лютий 23:13

БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB