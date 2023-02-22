Юрген Клопп назвав причини поразки Ліверпуля у матчі з Реалом у ЛЧ

Англійці пропустили вдома п'ять голів

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп підбив підсумок домашньому розгрому своєї команди у першому матчі з мадридським "Реалом" у 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

"Червоні" забили два голи у дебюті поєдинку, але потім пропустили п'ять м'ячів, нагадують Новини.LIVE.

У матчі "Ліверпуля" проти "Реала" дублем відзначилися Вінісіус Жуніор та Карім Бензема. Один м'яч опинився на рахунку Едера Мілітао. У складі англійської команди забили Салах та Дарвін Нуньєс.

"Реал" покарав "Ліверпуль" за помилки

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп зазначив, що його команда краще розпочала цей поєдинок і мала зіграти впевненіше після забитих голів. Проте суперникові вдалося перехопити ініціативу.

"Початок був чудовим. Це було ідеально, саме так ми хотіли грати. Весь перший тайм був хороший, не рахуючи пропущених голів.

Після першого пропущеного голу "Ліверпуль" почав грати трохи пасивно, хоча треба було продовжити тиск на суперника. Другий гол — це фарс. Такого не повинно бути, але це може статися, 2:2. Потім рахунок став 2:3, а це не дуже добре проти команди, що чудово грає на контратаках", — розповів Юрген Клопп.

Висновки про поразку

Тренер "Ліверпуля" підтвердив, що кожен забитий мадридським "Реалом" м'яч негативно впливав на англійських футболістів. Вони часто помилялися, ніж скористався суперник.

"Потрібно було всі 95 хвилин грати як у першому таймі, але необхідно було повернути імпульс. Після третього пропущеного голу розмір вільного простору у третьому голі неймовірний".

Ми поїдемо до Мадриду для того, щоб вирішити дуже складне завдання. Важливо отримати урок із того, що сталося", — пояснив Юрген Клопп.

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