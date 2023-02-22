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Болельщик "Ньюкасла" продает собаку, которая съела билеты на важный матч

22 февраля 2023 11:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Болельщик Ньюкасла продает собаку, которая съела билеты на матч
Домашний питомец лишил хозяина возможности посетить исторический поединок
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

По вине собаки англичанин лишился возможности посетить финал Кубка английской лиги, сообщает Daily Mail

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В воскресенье, 26 февраля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет финал Кубка английской лиги. "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ньюкасла". Болельщики давно раскупили все билеты на игру, но как минимум два места во время поединка останется пустыми. 

"Сюрприз" от домашнего питомца 

Один из болельщиков "Ньюкасла" лишился двух билетов на финал 72 фунта стерлингов каждый. Алан Карлинг вернулся домой после работы и обнаружил, что его собака Руди нашла и разорвала в клочья билеты на важнейший поединок. 

Собака съела билеты на матч Ньюкасла

"Ньюкасл" редко попадает в финалы турниров, поэтому разочарованию Алана не было предела. Охваченный эмоциями, болельщик написал ироничное сообщение в социальных сетях, в котором выставил своего домашнего любимца на продажу. Алан хочет получить за собаку породы золотистый ретривер пять фунтов. 

"Это мой пес Руди. Он думает, что письма по почте — это вторжение в его дом. Пока я был на матче "Ньюкасла", почтальон принес письмо с билетами на финал Кубка лиги и просунул его в отверстие во входной двери. Руди среагировал и распотрошил конверт с билетами. Теперь буду смотреть игру дома по телевизору. Надеюсь, кто-то заплатит мне за собаку хотя бы пять фунтов", — написал Алан Карлинг. 

Сообщение быстро завирусилось в сети. Болельщики предположили, что Руди просто поддерживает другую команду или хочет уберечь хозяина от разочарования. "Ньюкасл" является аутсайдером в паре с "Манчестер Юнайтед", которому предсказывают победу. 

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