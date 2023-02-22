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Вболівальник "Ньюкасла" продає собаку, який з'їв квитки на важливий матч

22 лютого 2023 11:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Уболівальник Ньюкасла продає собаку, який з'їв квитки на матч
Домашній вихованець позбавив господаря можливості відвідати історичний поєдинок
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Вболівальник англійського футбольного клубу "Ньюкасл" виставив свого собаку на продаж після того, як домашній вихованець з'їв квитки на важливий поєдинок.

З вини собаки англієць втратив можливість відвідати фінал Кубка англійської ліги, повідомляє Daily Mail.

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У неділю, 26 лютого, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пройде фінал Кубка англійської ліги. "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ньюкасла". Уболівальники давно розкупили всі квитки на гру, але щонайменше два місця під час поєдинку залишаться порожніми.

"Сюрприз" від домашнього вихованця

Один з уболівальників "Ньюкасла" втратив два квитки на фінал 72 фунти стерлінгів кожен. Алан Карлінг повернувся додому після роботи й виявив, що його собака Руді знайшла і розірвала на шматки квитки на найважливіший поєдинок.

Собака з'їв квитки на матч Ньюкасла

"Ньюкасл" рідко потрапляє у фінали турнірів, тому розчаруванню Алана не було меж. Охоплений емоціями, вболівальник написав іронічне повідомлення у соціальних мережах, у якому виставив свого домашнього улюбленця на продаж. Алан хоче отримати за собаку породи золотистий ретрівер п'ять фунтів.

"Це мій пес Руді. Він думає, що листи поштою - це вторгнення до його будинку. Поки я був на матчі "Ньюкасла", листоноша приніс листа з квитками на фінал Кубка ліги й просунув його в отвір у вхідних дверях. Руді зреагував і розірвав конверт з квитками. Тепер дивитимусь гру вдома по телевізору. Сподіваюся, хтось заплатить мені за собаку хоча б п'ять фунтів", — написав Алан Карлінг.

Повідомлення швидко завірусилося в мережі. Уболівальники припустили, що Руді просто підтримує іншу команду чи хоче вберегти господаря від розчарування. "Ньюкасл" є аутсайдером у парі з "Манчестер Юнайтед", якому передбачають перемогу.

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