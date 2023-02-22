Интер против Порту — где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

Итальянская и португальская команда набрали хорошую форму

В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов миланский "Интер" примет на "Джузеппе Меацца" португальский "Порту". Оба соперника находятся в хорошей форме и много забивают.

Команде Симоне Индзаги не хватает стабильности, но ее все равно считают фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

Эксперты продолжают считать "Порту" аутсайдером почти любой пары в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Однако у Сержиу Консейсау сильная и сбалансированная команда, которой он управляет уже не первый год. "Интеру" будет непросто выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 плей-офф ЛЧ "Интер" — "Порту"

В среду, 22 февраля, "Интер" примет на стадионе "Джузеппе Меацца" "Порту" в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Сербии Срджан Йованович.

Болельщики из Украины смогут посмотреть прямую трансляцию матча "Интер" — "Порту" на платформе Megogo.

Анонс матча "Интер" — "Порту"

Подопечные Симоне Индзаги практически утратили шанс на продолжение борьбы за Скудетто с "Наполи". "Интеру" не хватает стабильности, хотя с запасом класса у команды все в порядке. В 2023 году "нерадзурри" одолели лидера Серии А, дважды обыграли "Милан" в дерби, сломили сопротивление "Аталанты". И при этом еле прошли "Парму" в Кубке Италии, а в чемпионате страны играли вничью с "Монцой" и "Сампдорией", уступили "Эмполи".

"Интер" хорошо прессингует. Это тактически гибкая команда, способная сдержать почти любого соперника. Итальянцы вышли в плей-офф из группы с "Барселоной" и "Баварией". Им вполне по силам пробиться в четвертьфинал, тем более, что сейчас у команды нет проблем с составом.

За последние годы "Порту" дважды удавалось выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жертвами "драконов" в 1/8 турнира были итальянские команды — "Рома" и "Ювентус". Перед теми противостояниями португальцы считались аутсайдерами пар, но это не помешало им выбить фаворитов.

За весь сезон 2022/2023 "Порту" проиграл всего четыре раза. Два поражения произошли на групповой стадии ЛЧ, но "драконы" все равно выиграли свой квартет. Последнее фиаско у команды Сержиу Консейсау случилось еще в октябре прошлого года. С тех пор "Порту" провел 22 поединка. Последние десять матчей "драконы" выиграли. Однако в поединке с "Интером" португальской команде не поможет Верон. Под сомнением выход на поле Тони Мартинеса, Эванилсона, Отавио, Урибе и Галену.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.