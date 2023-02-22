Інтер проти Порту — де і коли дивитись матч 1/8 Ліги чемпіонів

Італійська та португальська команда набрали шалену форму

У першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів міланський "Інтер" прийме на "Джузеппе Меацца" португальський "Порту". Обидва суперники перебувають у гарній формі та багато забивають.

Команді Сімоне Індзагі не вистачає стабільності, але її однаково вважають фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Експерти продовжують вважати "Порту" аутсайдером майже будь-якої пари у матчах плей-офф Ліги чемпіонів. Однак у Сержіу Консейсау сильна та збалансована команда, якою він керує вже не перший рік. "Інтеру" буде непросто вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Де і коли дивитись онлайн матч 1/8 плей-офф ЛЧ "Інтер" — "Порту"

У середу, 22 лютого, "Інтер" прийме на стадіоні "Джузеппе Меацца" "Порту" у рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Сербії Срджан Йованович.

Вболівальники з України зможуть переглянути пряму трансляцію матчу "Інтер" — "Порту" на платформі Megogo.

Анонс матчу "Інтер" — "Порту"

Підопічні Сімоне Індзагі практично втратили шанс на продовження боротьби за Скудетто з "Наполі". "Інтеру" не вистачає стабільності, хоча із запасом класу у команди все гаразд. 2023 року "нерадзуррі" здолали лідера Серії А, двічі обіграли "Мілан" у дербі, зламали опір "Аталанти". І при цьому ледве пройшли "Парму" у Кубку Італії, а в чемпіонаті країни грали внічию з "Монцою" та "Сампдорією", поступилися "Емполі".

"Інтер" добре пресингує. Це тактично гнучка команда, яка здатна стримати майже будь-якого суперника. Італійці вийшли у плей-офф із групи з "Барселоною" та "Баварією". Їм цілком під силу пробитися до чвертьфіналу, тим більше, що зараз команда не має проблем зі складом.

За останні роки "Порту" двічі вдавалося вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Жертвами "драконів" у 1/8 турніру були італійські команди — "Рома" та "Ювентус". Перед тими протистояннями португальці вважалися аутсайдерами пар, але це не завадило вибити фаворитів.

За весь сезон 2022/2023 "Порту" програв лише чотири рази. Дві поразки відбулися на груповій стадії ЛЧ, але "дракони" все одно виграли свій квартет. Останнє фіаско у команди Сержіу Консейсау відбулося ще у жовтні минулого року. З того часу "Порту" провів 22 поєдинки. Останні десять матчів "дракони" виграли. Проте у поєдинку з "Інтером" португальській команді не допоможе Верон. Під сумнівом вихід на поле Тоні Мартінеса, Еванілсона, Отавіо, Урібе та Галену.

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